Bezirkspokal: Fassungslosigkeit am Etelser Schlosspark

Von: Kai Caspers

Teilen

Auch wenn Etelsens Nils Koehle (rechts) in dieser Szene schneller am Ball ist als Westercelles Tim Cewe, kassierte er mit seinem Team eine bittere 0:1-Niederlage. © Hägermann

Es bleibt dabei: Der TSV Etelsen kann kein Finale im Fußball-Bezirkspokal gewinnen. Vor rund 1000 Zuschauern setzte es eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Westercelle.

Etelsen – Der Etelser Schlosspark platzte aus allen Nähten. Schon vor dem Anpfiff, der aufgrund einer Verspätung des Teams aus Westercelle um 15 Minuten verschoben werden musste, herrschte eine elektrisierende Stimmung. Das galt vor allen Dingen für die Fans des TSV Etelsen. Schließlich war alles angerichtet für ein großes Fußballfest, an dessen Ende natürlich der Triumph im Bezirkspokalfinale stehen sollte. Doch nach der nicht unverdienten 0:1 (0:1)-Niederlage mussten die restlos enttäuschten Etelser den jubelnden Gästen auch noch beim Feiern zusehen.

Nach dem 1:0-Finaltriumph gab es bei den Fans aus Westercelle kein Halten mehr. Wie schon vor dem Anpfiff wurden erneut mehrere Bengalos gezündet. © Hägermann

Entscheidender Gegentreffer in der zweiten Minute

Der Stachel der Enttäuschung – er saß tief bei Nils Goerdel. Sehr tief. Den Tränen nahe, benötigte er auch zwei Anläufe, ehe er zu einer Aussage mit zittriger Stimme fähig war. „In den ersten 25 Minuten haben wir es noch ganz gut gemacht. Auch vom frühen Gegentor haben wir uns nicht beeindrucken lassen und hatten den schnellen Ausgleich auf dem Fuß. Danach waren wir in unseren Aktionen aber nicht sauber genug und haben zu viele ungeduldige Bälle gespielt“, haderte Etelsens Trainer nach dem denkbar schlechten Auftakt. In der zweiten Minute ging es nach einem Ballgewinn des VfL blitzschnell. Einen Angriff über die linke Seite beendete Fabian Woitschek nach tollem Doppelpass mit Kevin Gerecke zum 0:1. Der Gegentreffer schien die Etelser jedoch förmlich zu beflügeln. Setzte Jarno Blicker einen Schuss aus 20 Metern noch knapp über den Kasten (5.), hatte Bastian Reiners nur drei Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß. Nach Pass von Simon Gloger ließ er im Strafraum noch einen Gegenspieler aussteigen, fand jedoch aus kurzer Distanz seinen Meister in VfL-Keeper Dominik Lowag. Auch in der Folge sah das Spiel nur eine Richtung. Doch Reiners verpasste gleich zweimal (16./40.) mit seinen Kopfbällen den Ausgleich. Dennoch schien es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Etelser gegen tief stehende Gäste belohnen würden.

Gegen die kompakte Fünferkette war es natürlich sehr schwer. Und je länger das Spiel dauerte, umso größer wurde die Angst vor der Niederlage. Aber wir waren auch nicht mehr zwingend genug und letztlich einfach zu ideenlos.

Westercelles Johannes Wunsch spendet Etelsens Micha Langreder (rechts) nach der Finalniederlage Trost. © häg

Alex Ruf verpasst den möglichen Ausgleich

Nach dem Wechsel waren es zunächst jedoch die Gäste, die in aussichtsreicher Position zum Abschluss kamen. Allerdings strichen die Schüsse von Lukas Bonk (47./50.) über das Tor von Daniel Büchau. Die Gastgeber indes ließen es am nötigen Druck vermissen und fanden kein Mittel gegen die vom überragenden Johannes Wunsch organisierte VfL-Defensive. „Gegen die kompakte Fünferkette war es natürlich sehr schwer. Und je länger das Spiel dauerte, umso größer wurde die Angst vor der Niederlage. Aber wir waren auch nicht mehr zwingend genug und letztlich einfach zu ideenlos“, war Westercelles Sieg für Nils Goerdel dann auch nicht unverdient. „Die haben es einfach clever gemacht.“ Zu allem Überfluss verhinderte VfL-Keeper Lowag in der 78. Minute mit einer Glanzparade nach einem Kopfball des eingewechselten Alex Ruf den schon sicher geglaubten Ausgleich. Das sollte jedoch die einzige echte Torchance der Gastgeber gewesen sein. Auf der anderen Seite vergaben die Westerceller bei zwei Kontern die endgültige Entscheidung. Trotzdem war der Jubel am Ende groß, während sich der TSV Etelsen auch in seinem zweiten Bezirkspokalfinale nicht belohnen konnte.

Sonntag bereits das nächste Heimspiel gegen Drochtersen/Assel II

Lange Zeit für große Trauer bleibt jedoch nicht. Denn bereits am Sonntag, 15 Uhr, wartet mit der Partie gegen die SV Drochtersen/Assel II das nächste Heimspiel auf die Goerdel-Elf.