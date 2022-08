4:2 - Verdens Schippert zieht Etelsen im Spannungs-Derby den Stecker

Von: Ulf Horst von der Eltz

Auch im Evergreen nicht zu stoppen: Mit dem 4:2 beim TSV Etelsen feierte der FC Verden 04 am Sonnabend den vierten Sieg im vierten Match und behauptete die Spitze in der Fußball-Landesliga. Philipp Schippert war mit zwei Toren der Matchwinner in diesem spannungsgeladenen Derby.

Etelsen – Nils Goerdel wusste, dass es sich komisch anhörte: „Ich fand, wir waren in der ersten Halbzeit besser. Und dann liegen wir durch drei Gegentore in acht Minuten 0:3 hinten. Das ist ärgerlich – wie das ganze Spiel!“ Der Trainer des TSV Etelsen wirkte nach dem 2:4 (1:3) am Sonnabend im Landesliga-Evergreen gegen den FC Verden 04 reichlich frustriert.

Attestierte er seiner Elf eine Top-Reaktion nach dem 0:3 von Neetze, musste er doch mitansehen, wie die Allerstädter im Anschluss an das intensiv geführte Derby auf dem Schlosspark feierten. Ihren vierten Sieg im vierten Match, der sie sie Tabellenführung untermauern ließ. Klar, dass FC-Coach Frank Neubarth strahlte – so richtig zufrieden zeigte er sich mit der Leistung indes nicht.

Der Ex-Profi monierte, dass seine Truppe „bei den Gegentoren nicht konsequent genug den Ball rausgespielt“ habe und dass nach dem 3:1 nur wenige Halbchancen zu notieren gewesen seien, „weil wir die Konter nicht vernünftig gespielt haben.“ So war es für den 60-Jährigen auch kein Wunder, dass der Primus trotz des komfortabel scheinenden Vorsprungs in die Bredouille geraten war: „Ich hatte schon damit gerechnet, dass es nach dem ersten Etelser Tor noch einen heißen Tanz geben wird. Sie sind mit dem Wind im Rücken noch einmal richtig gekommen. Insgesamt gab es wenig Fußballerisches, sondern viele lange und hohe Bälle.“

Glück für Verden, dass in der ersten Halbzeit eine brutale Effizienz die 3:0-Führung ergab. Das 1:0 markierte Philipp Schippert, als ihn Hoins per Querpass an den zweiten Pfosten freigespielt hatte (31.). Der Rückkehrer war vom agilen Jalte Röpe bedient worden. Nach einer Reiners-Chance (35.) bauten die Gäste rasch aus: Zunächst krönte Röpe seine starke Vorstellung mit einem sehenswerten Strahl aus 28 Metern direkt in den Winkel zum 2:0 (37.). Nur 120 Sekunden später erhöhte Jonas Austermann, der mit Adduktoren-Verletzung zur Pause raus musste, auf 3:0. Der Kapitän ließ Simon Pals und Daniel Janssen stehen und überraschte Vincent Schicks per Flachschuss.

Hoffnung gab den Schlossparkkickern das 1:3 (45.+1) durch einen Strafstoß von Bastian Reiners, nachdem ihn Schippert von den Beinen geholt hatte. Coach Goerdel haderte damit, dass Verden überhaupt noch zu elft auf dem Feld stand: „Luis Saul hätte nach einer Viertelstunde Gelb-Rot kassieren müssen, als er mit der Sohle voran in den Mann gegangen war. Da hat der Schiri keinen Arsch in der Hose gehabt.“ Ähnlich sah es auch Neubarth: „Da hatte Luis Glück, obwohl seine Verwarnung ein Witz war.“ Auf einen Wink von Schiri Pellnath wechselte der Ex-Profi seinen Innenverteidiger früh aus.

In der zweiten Halbzeit drückte Etelsen, kam „aber nicht in den Flow eines Powerplays, weil es viele Unterbrechungen gab“, wie Goerdel sich ärgerte: „Aber wir haben uns toll gewehrt.“ Daniel Janssen sorgte mit dem 2:3 nach Ruf-Vorlage (70.) trotzdem für eine spannende Schlussphase. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Reiners, als er auf Jarno Blickers Ball über Bjarne Guth in die dritte Etage drosch (73.). Den Stecker zog dann Schippert mit seinem zweiten Tor zum 4:2 (82.), der Linksverteidiger der FC-Fünferkette umkurvte nach Ecke Nikolas Piel und schoss ein.

Das Landesliga-Stenogramm TSV Etelsen - FC Verden 04 2:4 (1:3).

TSV Etelsen: Schicks - Petzold, Pals, Janssen, Bormann (67. Piel), Gloger (88. Niemann), Langreder, Meyer (46. Ruf), Blicker (81. Radtke), Bischoff (85. Bähr), Reiners.

FC Verden 04: Tiemann - Schippert (90.+4 Winter), Guth, Deblitz, Saul (28. Schmökel), Sikut, Müller, Röpe, Hoins (89. Leschinsky), Austermann (46. Posilek), Celik (82. Kelsch).

Tore: 0:1 (31.) Schippert, 0:2 (37.) Röpe, 0:3 (39.) Austermann, 1:3 (45.+1) Foulstrafstoß Reiners, 2:3 (70.) Janssen, 2:4 (82.) Schippert.