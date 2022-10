FC Verden 04: Philipp Schippert findet auf „falscher“ Seite sein Glück

Von: Ulf Horst von der Eltz

Gerne auf dem Weg nach vorne: Verdens Linksverteidiger Philipp Schippert erzielte schon drei Treffer. © Westermann

Schon nach drei Monaten hat sich für Philipp Schippert der Wechsel zum Fußball-Landesligisten FC Verden 04 ausgezahlt. Der Linksverteidiger avanciert mit seinem Offensiv-Drang zu den Gewinnern in der Neubarth-Elf. Schon drei Tore erzielte der 21-Jährige, der sich am Hubertushain pudelwohl fühlt.

Verden – Die Szene hatte Symbolcharakter: Philipp Schippert war mit in den Angriff geeilt und drosch den Ball nach weiter Flanke volley zum 3:0 in die Maschen. Beim 4:1-Erfolg des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 am Sonntag gegen Treubund Lüneburg erzielte der Linksverteidiger bereits seinen dritten Saisontreffer. „Ist so schlecht nicht diese Quote“, frohlockt der 21-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Dass dem Ex-Uphuser das bereits im neunten Einsatz, davon sieben in der Startelf, gelang, dürfte indes keine große Überraschung sein. Zum einen legt Schippert allzu gerne den Vorwärtsgang ein: „Das ist zwar nicht immer abgesprochen, aber diesen offensiven Drang habe ich halt in mir drin.“ Trainer Frank Neubarth sieht es mit Wohlwollen, „allerdings nur, wenn die Möglichkeit besteht. Denn in erster Linie bin ich ja für defensive Stabilität zuständig.“

Kompletter Neustart für Schippert wichtig

Auf der anderen Seite dokumentiert es den Spaß, den Schippert einfach in der Mannschaft verspürt. „Ich bin hier super aufgenommen worden – wie ein Freund. Als würden mich alle schon jahrelang kennen. Das habe ich so fantastisch auch noch nicht erlebt.“ Da fühlt sich einer bestens aufgehoben. Dieser Spaß hatte am Ende beim TB Uphusen gefehlt. „Ich bin zuletzt nicht mehr mit der nötigen Freude zum Training gegangen. Einzig die Oberliga hat mich praktisch noch am Arenkamp gehalten“, gesteht der Auszubildende zum Mechatroniker (im dritten Lehrjahr) freimütig ein.

Zwar habe Schippert keine Probleme mit Trainern und Mitspielern gehabt – die Zeit für einen kompletten Neustart sah er für sich im Sommer dennoch gekommen. Schon in der vergangenen Saison schaute sich der 21-Jährige einige Partien am Hubertushain an und wollte sich eigentlich bei Verden mit seinem Wechselwunsch melden. Doch da kam ihm der jetzige FC-Kapitän Jonas Austermann zuvor und klingelte bei Schippert durch. „Irgendwie eine glückliche Fügung“, blickt „Schippe“, wie ihn alle nur rufen, zurück.

Schippert wächst schnell in die neue Rolle

Was folgte, hörte sich gut an, der Schlacks musste nach den Gesprächen mit dem Trainerteam nicht lange überlegen und wagte den Sprung ins kalte Wasser: „Ich kannte zwar noch Elias Deblitz und Luis Saul aus meiner Verdener Jugendzeit, aber im Prinzip bin ich blind an den Hubertushain gewechselt.“ Dort hatte Schippert ab 2011 vier Jahre verbracht, bevor es zum Heimatverein Bierden/Uphusen zurückging.

Neu für den Mahndorfer ist auch die Rolle auf dem Feld. Als geschulter Innenverteidiger hatte er in Uphusen auf der rechten Abwehrseite gespielt. „Dort fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten, weil der rechte Fuß mein stärkerer ist. Den Linksverteidiger hatte ich nie gegeben.“ Doch FC-Coach Neubarth, dem kurz vor Saisonstart Leon Arizanov in Richtung Ahlerstedt/Ottendorf abhandengekommen war, fragt beim Blondschopf nach, ob er sich diese Rolle vorstellen könne. „Klar sagt man da nicht nein. Und es war für mich tatsächlich keine große Umstellung, ich bin da schnell reingewachsen“, füllt Schippert die Lücke erstklassig aus.

Ich kann nur versuchen, so oft wie möglich auf dem Feld zu stehen und mich auf lange Sicht festzubeißen.

Wobei das nicht automatisch eine Stammplatz-Garantie bedeute: „Bei uns herrscht gesunder Konkurrenzkampf. Das ist gut so und hat mich schließlich auch an der Aufgabe gereizt. Wir pushen uns gegenseitig, da spielt dann halt derjenige, der eine starke Trainingswoche hinlegt. Ich kann nur versuchen, so oft wie möglich auf dem Feld zu stehen und mich auf lange Sicht festzubeißen.“

Apropos lange Sicht: Philipp Schippert würde schon gerne eine gewisse Zeit bei den Allerstädtern bleiben, zumal er alles andere als ein Wandervogel sei: „Ich halte überhaupt nichts davon, alle halbe Jahre oder so den Verein zu wechseln. Außerdem stimmen hier Spaß und Qualität. Daher habe ich schon das Ziel, mit Verden den Aufstieg zu schaffen.“

Allrounder Schippert will mit Verden aufsteigen

Zwar werde das mit Blick auf die starken Bornreiher ungemein schwer, aber auch in den nächsten Jahren müsse es das Ziel sein, oben mitzumischen und dann auch mal den Sprung in die Oberliga zu schaffen: „Diese sportliche Ambition haben hier doch alle.“ Damit Schippert dabei kräftig mithelfen kann, müsse er sich noch in sämtlichen Bereichen verbessern.

„Ich habe zwar keine großen Schwächen, aber auch keine großen Stärken“, würde sich der Mahndorfer durchaus als Allrounder bezeichnen: „Es ist noch überall Luft nach oben. In erster Linie möchte ich meine Verletzungsanfälligkeit ablegen, die mir schon manche Pause bescherte, nach der ich mich wieder rankämpfen musste.“ Gegen Lüneburg ging Schippert nach überstandener Schienbein-Entzündung vorsichtshalber in der 83. Minute vom Feld.

Damit er auch in den nächsten Wochen so oft wie möglich auf der linken Seite den Vorwärtsgang einschalten kann – gerne von weiteren Toren gekrönt.