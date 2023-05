Scheeßeler Thomas Miesner triumphiert erst im Stechen

Sicherte sich im Hauptereignis auf Happinez den fünften Platz: Gabriele Heemsoth. © iw

Spannung pur herrschte beim Highlight der Aller-Weser-Classics: Der Scheeßeler Thomas Miesner gewann das S*-Spingen erst im Stechen. Im neubenannten Turnier des RV-Aller-Weser gab es darüber hinaus mehrere Siege für Lokalmatadore.

Verden – Unter neuem Namen ging am Sonntag auf dem Verdener Rennbahngelände das Traditionsturnier des RV Aller-Weser, die Aller-Weser Classics, zu Ende. Den vielen begeisterten Zuschauern wurden ein tolles Programm und ein neues Konzept geboten, das großen Zuspruch fand.

Das Hauptereignis auf dem Springplatz war ein S*-Springen mit Stechen, das Thomas Miesner vom RFRV Scheeßel mit seinem siebenjährigen Hannoveraner Comedian (Copyright x MV Stakkato) mit nur wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung im Stechen für sich entschied. Die beste Platzierung für den Kreis Verden erzielte Gabriele Heemsoth vom gastgebenden Verein, die mit Happinez Fünfte wurde.

Im Fokus stand aber auch das Punktespringen der Klasse S* mit Joker, das an Kai Gerloff vom RSV Schierbrock und seinen 12-jährigen Hannoveraner Hengst Voll Cool (Vesuv x MV Rhytmo) ging. Heemsoth und Happinez holten sich hier Platz drei. Von der PSI ausgelobt wurde außerdem ein Preis für den besten U25-Reiter in Höhe von 500 Euro, den sich Joleen Müller vom Reitclub General Rosenberg abholen durfte. Sie konnte sich in beiden S-Springen platzieren und gewann unter anderem ein Stilspringen der Klasse L.

Maja Schnakenberg in S*-Dressur Zweite

Im Dressurviereck war eine S*-Dressur für sieben- bis neunjährige Pferde das Highlight. Letztlich setzte sich Anne Koch vom RFV Einbeck durch, die den achtjährigen Hannoveraner Lagavulin (Livaldon x MV Welser) präsentierte. Mit einer Wertung von 71,548 Prozent setzte sich die Reiterin gegen Maja Schnakenberg vom RV Hülsen-Aller durch, die ihren Westfalen Snapchat vorstellte. Im Amateur-Dressur Sparkassenpreis, einer M*-Dressur, holten Nicole Deinzer und der neunjährige Wallach Delaney’s Benchmark (Dimension x MV Champion de Luxe) einen Heimsieg für den RV Aller-Weser. Mit 70,707 setzte sich das Duo durch und verwies unter anderem Vereinskollegin Daisy Palmer-Kraul auf Platz vier.

Es gab allerdings auch tolle Siege für den Kreis Verden, wie zum Beispiel für Verena Reimann, die für den gastgebenden Verein auf der 10-jährigen Holsteiner Stute Frieda (Contago x MV Landgraf) im M*-Springen erfolgreich war. Rieke Allermann (RV Graf von Schmettow) wurde auf Cajetan Vierte. Sie schnappte sich mit dem zehnjährigen Oldenburger Wallach von C-Indoctro (MV Argentinus) aber den Sieg in einem Stilspringen der Klasse L. Erwähnenswert ist auch der Treffer von Julius Meyer vom Verdener Schleppjagd-RV, der sich mit seinem 12-jährigen Hannoveraner Wallach Stakakini (Stanley x MV Contender) ein L-Springen schnappte. Zweite wurden Antonia Rischer und Idabella (RG Berkelsmoor) vor Hedda Roggenbuck und Charrera (RV Aller-Weser) und Stephan Dubsky mit Perle.

Weitere Siege im Viereck

Ann-Kathrin Meyer von der RG Berkelsmoor siegte im L-Springen auf der neunjährigen Stute Let’s Dance. Anabel Baumgart gewann für den RV Aller-Weser auf der siebenjährigen Stute Come Back (Comilfo Plus x MV Come On) ein L-Springen für Nachwuchspferde mit der tollen Wertnote von 8,70 vor Nadine Wahlers (RV Aller-Weser) und Candraja. Vereinskollege Oliver Ross und Crunch der Elf, ein fünfjähriger Hannoveraner Wallach von Checkter (MV Lord) holten sich mit einer 9,20 den unangefochtenen Sieg in einem Youngster-A**-Springen.

In der M**-Dressur wurden Laura Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) und Fidero starke Zweite, konnten sich aber den Sieg auf M*-Niveau schnappen. Mit einer Wertnote von 7,90 war ihnen der Erfolg nicht mehr zu nehmen. Nicole Deinzer wurde mit Delaney’s Benchmark Zweite. Maja Flemming (RV Graf von Schmettow) gewann auf dem Hannoveraner Wallach Sazou (Springbank x MV Wolkenstein) eine Reitpferdeprüfung sicher mit einer Wertnote von 8,3. Anna-Lena Vagt holte mit Steverheides Wolfsblut im Dressurwettbewerb einen weiteren Heimsieg für den RV Aller-Weser.

Starke Platzierungen runden Turnier ab

Im Zwei-Phasen-Springen der Klasse M** belegte Stephan Dubsky mit Karla und Leo die Plätze fünf und sechs. Linnea Heemsoth (RV Aller-Weser) schrammte auf Larino knapp am Sieg im M*-Springen vorbei und holte sich Platz zwei. Oliver Ross (RV Aller-Weser) ging mit Townsend im Youngster-Springen der Klasse M* an den Start und wurde dort Zweiter. In der selben Prüfung belegte Stephan Dubsky mit Illyria Platz fünf. In der Springpferdeprüfung der Klasse L wurde Alejandro Jose de Andres Pozo (RV Aller-Weser) mit Montevideo Zweiter. Anabel Baumgart belegte mit Come Back Platz zwei der zweiten Abteilung vor Philipp Baumgart und Bandit und Nadine Wahlers und Santiano. Lea Wesemann (RV Alte Aller Langwedel-Daverden) belegte auf Courage de Coer Platz zwei im A*-Springen und wurde auch im Stilspringen der Klasse A** mit dem Wallach Zweite.

In einer weiteren Prüfung dieser Art wurde Lea Wesemann mit Levano Dritte. Kimberly Yu-Tien Liu (RV Aller-Weser) wurde mit Noble Boy Zweite im L-Springen. Weitere Platzierungen gab es in den Youngster-Springen für Philipp Baumgart auf Diarantino und Nadine Wahlers auf Cembra sowie Stephan Dubsky mit Illusion du Fresche und Cyros. Dora Asendorf (RV Aller-Weser) und Djoanna beendeten die Dressurpferdeprüfung der Klasse L ebenfalls als Zweite. Kristin Szalinski (RV Graf von Schmettow) wurde auf L*-Level mit Daily Pleasure Dritte. kk