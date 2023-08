Schaufenster für Zucht und Sport

Bei den Championaten der Sechsjährigen überzeugte Anna Mitter (Langförden) auf Manolo. © Kaschek

Mit den wichtigen Finalprüfungen und den Nominierungen für das Bundeschampionat in Warendorf gingen am Sonntagabend die Verdener Championate auf dem Turniergelände an der Lindhooperstraße zu Ende. Dabei strahlten nicht nur die Sieger mit der endlich zwischen den Wolken hervorgekommenen Sonne um die Wette, sondern auch der Veranstalter war mit dem Event und dem Zuspruch des Publikums mehr als zufrieden.

Verden – „Unsere Züchter sind nicht nur aus dem Umkreis, sondern auf der ganzen Welt zu Hause. Aus diesem Grund haben die Hannoveraner Championate auch überregional eine große Strahlkraft. Letztlich ist diese Veranstaltung damit ein Schaufenster für Reitsportbegeisterte und Züchter. Die Symbiose aus Zucht und Sport können wir hier in den Fokus rücken“, erklärt Carsten Leopold, stellvertretender Präsident des Hannoveraner Verbandes.

Vor allem die jungen Pferde hinterließen bei den Vertretern des Verbandes einen bleibenden Eindruck. Für Carsten Leopold war dies vor allem die Performance von Barbor, einer dreijährigen Stute von Bonds (MV Livaldon), die von Sina Aringer (RFV Ostbevern) vorgestellt wurde und die in ihrer Altersklasse mit einer Wertnote von 8,9 zu Recht den Titel Verdener Champion 2023 erhielt. Eindrucksvoll präsentierte sich aber auch Global Hope (Global Player x MV Fidertanz), der bei den dreijährigen Hengsten unter Jacob Schenk alle anderen überstrahlte. Für seinen Trab wurde der Hannoveraner sogar mit der Höchstnote 10,0 ausgezeichnet. Aller-Weser-Reiterin Jessica Lynn Thomas konnte sich in diesem Wettbewerb über den Vizechampionatstitel freuen, denn die Schwedin sicherte sich auf So Special Platz zwei. Sina Aringer, die Barbor in Perfektion präsentiert hatte, holte auf Silent Wings (Secret x MV Sandro Hit) kurze Zeit später auch noch den Titel bei den vierjährigen Stuten und Wallachen. Ellen Bruun und Bo sicherten sich für den RV Aller-Weser abermals Platz zwei. Bei den Hengsten war es Facinello (Floriscount x MV Christ), der mit Kira Laura Soddemann (ZRFV Coesfeld-Lette) im Sattel den Titel holen konnte.

Schon am Samstag gingen die Championate der Fünf- und Sechsjährigen über die Bühne. Hier überzeugten die Leistungen von Shakeela (Secret x MV Royal Blend), die von Lydia Jordan (RSC Osnabrücker Land) geritten wurde und Manolo (Morricone x MV Donnerhall) mit Anna Mitter (RFV Langförden) die Richter am meisten. Bei den Fünfjährigen ging Silber an Kim Brüning vom Reit- und Fahrclub Niedervieland, die Ikonic vorstellte, der aus der Zucht von Jochen Dittmer stammt. Den Bronzerang belegten Jessica Lynn Thomas und Segantini. Im Rahmen einer S*-Dressur wurde auch der Champion der sieben- und achtjährigen Pferde ermittelt. Mit 71,341 Prozent ging der Titel an Stefan Aschenbroich und Deichgraf (Diamond Hit x MV Abanos) vom RUFV Spelle vor Leonie Bramall und Fleur de Vie vom RFV Isernhagen, die mit First April zusätzlich den Bronzerang belegen konnte. Auf Rang vier landete Anne Koch (RFV Einbeck), die im Anschluss an den Prix St. Georg am Sonntag in feierlichem Rahmen das Goldene Reitabzeichen verliehen bekam. Auch der große Sport kam nicht zu kurz, denn im Piaff-Förderpreis der Liselott-Schindling-Stiftung, die auf S***-Niveau ausgetragen wurde, durfte sich der reiterliche Nachwuchs präsentieren. Am Ende waren Paulina Holzknecht und Entertainer Win (Rousseau x MV Jazz) vom RV Gut Jagerberg mit 72,302 Prozent das strahlende Siegerteam. Im Kurz Grand Prix, einer S***-Dressur, tanzten sich abschließend noch Carolin Miserre und Severino Hit (Samba Hit x MV Weltmeyer) für den RFV Springe an die Spitze. „Die jungen Pferde haben uns einen Blick in die Zukunft werfen lassen, denn das sind die Youngster, die bald in Sport und Zucht eingesetzt werden. Was wir gesehen haben, war außerordentlich“, zog Carsten Leopold ein Fazit.

Allen Grund zur Freude hatte Anne Koch. Im Anschluss an den Prix St. Georg bekam die Reiterin des RFV Einbeck das Goldene Reitabzeichen verliehen. © Kaschek

Einen Grundstein dafür legte auch die Elite-Fohlenauktion mit rund 105 Fohlen, die live und online erworben werden konnten. Der Durchschnittspreis lag dabei bei einer Verkaufsquote von 100 Prozent bei 9 919 Euro. Zum Topseller avancierte Bombastic, ein Bon Courage-Sohn aus der Zucht von Hermann Havemeyer aus Schwanewede. Für 34 000 Euro wechselte der junge Hengst schließlich den Besitzer. Im Anschluss an die Verdener Championate wurden außerdem noch die Nominierungen des Hannoveraner Verbandes für das Bundeschampionat in Warendorf bekannt gegeben, das Ende August stattfindet. Für die deutschen Meisterschaften der jungen Pferde erhielt beispielsweise Endorphin ein Mandat, ein Hengst aus der Zucht und dem Besitz von Ingo Pape aus Hemmoor, der von Greta Heemsoth für den RV Aller-Weser gezeigt wurde. Die Performance des Escolar-Sohnes (MV Don Nobless) hinterließ auch bei Dieter Meyer aus dem Präsidium des Hannoveraner Verbandes Spuren. „Endorphin ist ein Paradebeispiel für das ideale Pferd“, so Dieter Meyer. Neben Endorphin erhielten noch rund 20 weitere Youngster eine Startberechtigung für das Bundeschampionat, darunter auch Barbor und Global Hope, die beeindruckenden Sieger der Dreijährigen. kk