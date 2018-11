Wer schafft’s diesmal aufs Treppchen?

Verden - Von Frank von Staden. Und wieder ist ein Jahr viel zu schnell vergangen. Fast alle sportlichen Highlights liegen bereits hinter uns. Und so hieß es dann bereits vor einer Woche einmal mehr: Auftakt zur Sportlerwahl im Landkreis Verden. Nun nähern wir uns langsam der Zielgeraden, denn am 15. November ist Einsendeschluss, dann heißt es „rien ne vas plus“.

Natürlich lag auch dieses Mal unserer Ausgabe wieder eine Sonderveröffentlichung bei, die alles Wissenswerte über die Sportlerwahl, über alle Kandidaten in komprimierter Form und die zu erwartenden Leser-Gewinne bereit hielt. Auch die Stimmkarten fanden Sie in dieser Beilage, deren Ausfüllen sich – wie in jedem Jahr – in jedem Fall doppelt lohnte. Und auch noch lohnt, falls Sie noch nicht die Zeit zum Ausfüllen fanden. Denn es ist Tradition und gehört bei der Sportlerwahl quasi schon zum ,,guten Ton“, dass unter den Einsendern attraktive Preise ausgelobt werden. Außerdem haben Sie zu entscheiden: Wer steht bei der Sport & Schau 2019 dieses Mal auf dem Treppchen?

Allerdings sollten die möglichen Gewinne natürlich nur ein zusätzlicher Anreiz zum Mitmachen sein. In erster Linie geht es darum, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus dem Kreis Verden zu ehren, die Ihrer Meinung nach im abgelaufenen Jahr Topleistungen voll-bracht haben. Die Aktiven, die Würdigung ihrer Anstrengungen, sollte klar im Vordergrund stehen.

Jeder, der derzeit selbst Sport betreibt oder früher einmal betrieben hat, kann ermessen, welcher Einsatz und vor allem auch Verzicht erbracht werden muss, um auch nur im Entferntesten am Siegertreppchen oder Platz eins in der Tabelle zu schnuppern. Es ist schon längst nicht mehr damit getan, zu den Wettkämpfen zu reisen und ausgeruht an den Start zu gehen. Talent allein reicht beileibe nicht, um am Ende die Arme in den Himmel zu recken oder die ,,Säge“ als Siegessymbol herauszuholen.

Da muss schon im Vorfeld alles bis ins kleinste Detail stimmen. Trainingsfleiß ist sicher nur eine Komponente. Wer sich mehrmals wöchentlich quält, wer auf viele Annehmlichkeiten des Alltags verzichtet, wer auch im Privatleben aufgrund der Anforderungen seiner Sportart Abstriche machen muss und letztlich auch immer wieder macht, der wurde für die Sportlerwahl 2018 vom Kreissportbund Verden (KSB) und seinen ihm angehörenden Fachverbänden sowie von der Sportredaktion der Verdener Aller-Zeitung/Achimer Kreisblatt für würdig befunden, in der Kandidatenliste zu erscheinen.

Auch in diesem Jahr ist wieder eine bunte Mischung, ein gelungener Mix aus Volks- als auch aus Randsportarten gelungen. Wer letztlich in unserer Kandidatenliste auftauchen durfte, wen die Fachverbände vorschlugen, konnten Sie in unserer Sonderveröffentlichung auf vier Seiten nachlesen.

Wie – das Ganze ist Ihnen vor sieben Tagen aus welchen Gründen auch immer durch die Lappen gegangen? Nun, dann haben Sie heute noch einmal die letzte Gelegenheit, den hier abgebildeten Stimmcoupon auszuschneiden, uns diesen unter 04231/801156 zu faxen, unter 27283 Verden, Große Straße 1 auf einer Postkarte oder auch per Brief zuzusenden oder in einem unserer Verlagshäuser in die Wahlurne zu stecken. Und auch unsere Sportlerwahl-Seite im Internet ist natürlich immer noch geöffnet, die Sie unter www.kreiszeitung.de/sportlerwahlverden aufrufen können. Seien Sie Zünglein an der Waage und entscheiden Sie mit, wer es dieses Mal auf eines der Siegertreppchen schafft!