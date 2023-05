Schaffeld-Team gelingt durch 33:30-Erfolg in Daverden der Befreiungsschlag

Von: Björn Lakemann

Steht mit Daverden unmitelbar vor dem Abstieg: Leon Penczek. © häg

Ganz bittere Pleite für Handball-Landesligist TSV Daverden II. Nach dem 30:33 (15:17) im Derby gegen die HSG Verden-Aller kann das Team von Torsten Liebrum im Grunde genommen für die Regionsoberliga planen.

Daverden - Daher wollte Daverdens Trainer auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden: „Diese Spiele muss man einfach gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Somit haben wir es auch nicht verdient, in der Klasse zu bleiben.“ Ganz anders gestaltete sich natürlich die Gemütslage bei Verdens Maximilian Janik, der am Vorabend noch seine Hochzeit gefeiert hatte. Der fünffache Torschütze schmunzelte: „Ich sollte wohl öfter vor so wichtigen Spielen heiraten. Spaß beiseite. Wir haben den Erfolg unserer starken individuellen Leistung sowie dem Teamgeist zu verdanken. Etwas Glück gehört natürlich auch dazu.“ Auch seinem Trainer Oliver Schaffeld fiel ein Stein vom Herzen: „In den letzten fünf Minuten wollten wir den Sieg einfach mehr.“

Dabei war die Verbandsligareserve besser in Spiel gekommen und hatte ein 8:5 (13.) durch die einzige Bude von Julian Penczek hingelegt. Doch die Allerstädter fighteten sich zurück. Trotz zweier verworfener Siebenmeter des zehnfachen Torschützen Jesper Ahrens stellten die Schaffeld-Jungs auf 11:9 (22.). Als Thorge Wischmann in der Schlussminute der ersten Hälfte auf 17:13 stellte, hatte das Liebrum-Team vor dem Pausenpfiff noch zwei Treffer zu bieten und verkürzte auf 15:17.

Nach der Pause kam auch HSG-Keeper Mirco Thalmann besser ins Spiel. Kein Wunder also, dass der baumlange Hannes Otto auf 21:17 (39.) für seine Farben erhöhte. Doch die Liebrum-Schützlinge entdeckten nun, dass Tore werfen richtig Spaß machen kann. Ein Gegenstoß von Bennet Bohling bedeutete das 24:24 (46.). Doch die Gäste hatten in der Folge den besseren Drive und das 32:29 (59.) war dann die Vorentscheidung. Kein Wunder also, dass die Verdener nach der Begegnung ein lautstarkes „Derbysieger, Derbysieger, hey hey“ zum Besten gaben. Liebrum bilanzierte: „Wir haben verloren, weil wir hinten raus einige Prozentpunkte nachließen.“

Tore TSV Daverden II: Beinker (7/1), Elfers (5), Wittrock (4), Emigholz (3), Feldmann (3), L. Penczek (2), Bohling (2), Mannig (2/2), Wendt (1), J. Penczek (1).

Tore HSG Verden-Aller: Ahrens (10/6), Röpe (5), Janik (5), Otto (5), Fröhling (4), Wischmann (2), Wolkow (1), Riechelmann (1).