Landesliga: Schaffeld steht zum Auftakt nur ein Minikader zur Verfügung

Von: Kai Caspers

Will nach dem Auftaktsieg nun bei der SG Luhdorf/Scharmbeck nachlegen: Achim/Badens Mark Golke. © häg

Während der TSV Daverden II und die SG Achim/Baden II erfolgreich in die Saison der Handball-Landesliga gestartet sind, steht Aufsteiger TV Oyten II nach zwei Niederlagen schon etwas unter Druck. Für die HSG Verden-Aller ist die Partie in Beckdorf indes der erste Auftritt.

Verden – SV Beckdorf II - HSG Verden-Aller (Sbd., 19 Uhr). „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Allerdings sind die Voraussetzungen alles andere als optimal. Denn mir fehlen aus diversen Gründen einige Spieler, sodass wir nur mit einem Kader von acht Spielern anreisen können“, erklärt Oliver Schaffeld. Darunter sind mit Nick Jäger und Maximilian Laak auch zwei A-Jugendliche. „Aber wir haben jede Position einmal besetzt. Also gucken wir mal, was da so geht“, schöpft Verdens Trainer Mut aus dem Auftritt in der vergangenen Saison in Fredenbeck. „Da hatten wir ähnliche Voraussetzungen und haben dank einer tollen Einstellung überraschend sogar beide Punkte geholt.“ Allerdings erwartet Schaffeld in Beckdorf keine leichte Aufgabe, da die Gastgeber alle Routiniers wieder an Bord haben.

Oytens Sören Blumenthal trotz der beiden Auftaktniederlagen entspannt

TuS Jahn Hollenstedt - TV Oyten II (Fr., 20 Uhr). Auch wenn seine Mannschaft die ersten beiden Spiele verloren hat, ist Sören Blumenthal völlig entspannt. Daran hat auch die deutliche Niederlage im Derby in Achim nichts geändert. „Ich habe den Jungs gesagt, dass die SG nicht unser Maßstab ist. Natürlich war es mir auch ein wenig zu deutlich, aber das gilt es nun ganz schnell aus den Köpfen zu bekommen“, hofft Oytens Trainer auf einen deutlich besseren Auftritt seines Teams in Hollenstedt. „Die Gastgeber spielen eine offensive 5:1-Deckung und verfügen über einen guten und schnellen Mittelmann. Darüber hinaus stehen im Rückraum groß gewachsene Spieler. Da kommt also einiges auf unsere Deckung zu“, weiß Blumenthal. Verzichten muss der Aufsteiger auf Jonas Schoof (Urlaub) und Luis Müller (krank). Dafür stehen Dominik Lange und Maximilian Sell aus dem Oberligakader wieder zur Verfügung.

Daverdens Torsten Liebrum selbstbewusst nach Horneburg

VfL Horneburg - TSV Daverden II (So., 16.30 Uhr). Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein geht Torsten Liebrum nach dem 31:23-Auftaktsieg gegen Eyendorf in die Partie. „Als Aufsteiger haben wir bei einem Absteiger nichts zu verlieren. Daher sind wir im Vorfeld auch ganz entspannt“, konstatiert Daverdens Trainer. „Knüpfen wir an die starke Vorstellung aus der zweiten Halbzeit gegen Eyendorf an, sehe ich uns gar nicht chancenlos in Horneburg. Wichtig ist, dass wir erneut konzentriert in der Deckung arbeiten und unsere Fehlerquote im Angriff so gering wie möglich halten.“ Auf Seiten der Gastgeber gilt es in erster Linie Dreh- und Angelpunkt Timo Meyn in den Griff zu bekommen. „Er darf nicht in einen Lauf kommen. Aber wenn wir die anderen Spieler kontrollieren, darf er am Ende auch gerne zehn Tore werfen.“

SG Luhdorf/Scharmbeck (Sbd., 19 Uhr). Der Gegner, der in der Nähe von Winsen beheimatet ist, ist für Thorben Schmidt-Bonheur ein Buch mit sieben Siegeln. „Ich weiß nur, dass sie das erste Spiel in Fredenbeck verloren haben. Aber letztlich wollen wir uns auch gar nicht großartig mit dem Gegner beschäftigen. Nein, wir gucken nur auf uns und wollen unser Spiel durchziehen“, gibt der SG-Trainer als Marschroute für den zweiten Auftritt vor. „Gelingt uns das, ist mir auch nicht bange. Dann sollten wir auch aus Luhdorf etwas mitnehmen können.“ kc