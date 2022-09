HSG Verden-Aller: Oliver Schaffeld setzt in neuer Saison auf den Nachwuchs

Von: Kai Caspers

Die jungen Wilden, mit denen die HSG Verden-Aller den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga schaffen will: Hannes Otto, Thorge Wischmann, Ben Melchers, Luca Riechelmann und Kevin Bröcker (von links).

Handball-Landesligist HSG Verden-Aller steht in der neuen Saison ein großer Umbruch bevor. Coach Oliver Schaffeld macht nach einigen Verlusten aus der Not eine Tugend und setzt konsequent auf den Nachwuchs. Als Ziel steht eindeutig der Klassenerhalt.

Verden – Beim Handball-Landesligisten HSG Verden-Aller hat es am Ende der vergangenen Saison einen großen Umbruch gegeben. Etliche Routiniers haben den Verein verlassen und suchen eine neue Herausforderung. Für Oliver Schaffeld jedoch kein Problem. „Wir setzen ab sofort konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Daher wäre der Klassenerhalt schon eine tolle Sache“, sieht der HSG-Trainer die personellen Veränderungen auch als Chance, „um hier langfristig wieder etwas Neues aufzubauen.“

Dass Oliver Schaffeld, der von Juri Wolkow unterstützt wird, vor einer großen Herausforderung steht – dessen ist sich das HSG-Urgestein bewusst. „Aber die nehme ich gerne in Kauf. Zumal wir ja ganz bewusst keine Spieler von anderen Vereinen angesprochen haben, da wir sie unserem eigenen Nachwuchs nicht vor die Nase setzen wollen“, verweist Verdens Trainer auf die neue Philosophie. Daher ist er auch froh, dass mit Ben Melchers und Silas Kruckenberg zwei Youngster den Weg zurückgefunden haben. „Ben hat in der Jugend überzeugt, ehe er dann aus privaten Gründen eine Pause eingelegt hat. Aktuell befindet er sich nach einer Verletzung am Kreuzband noch im Aufbautraining. Aber ich bin überzeugt davon, dass er uns helfen kann“, hat Schaffeld volles Vertrauen in den talentierten Rückraumspieler.

Große Herausforderung für Silas Kruckenberg

Silas Kruckenberg hat für die HSG zuletzt in der B-Jugend im Tor gestanden und wagt nun gleich den Sprung zu den Herren. „Das wird definitiv eine Herausforderung für ihn. Doch wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, dürfte er in der Zukunft noch wertvoll für uns werden“, erwartet Schaffeld zunächst noch keine Wunderdinge von Kruckenberg. Mit Torge Wischmann und Max Laake zieht der HSG-Coach zwei weitere Youngster zu den Herren hoch. „Da Torge in der A-Jugend nicht so viele Spielanteile bekommen würde, hat er sich dazu entschieden, dass er es gleich bei uns versuchen will. Bei Max ist es ähnlich gelagert. Zwar trainiert er voll bei der A-Jugend mit, doch spielen wird er in erster Linie bei uns. Als Linkshänder ist er auf Rechtsaußen bei uns gesetzt.“

Silas Kruckenberg.

Dass die Abgänge der Leistungsträger Jannik Rosilius (SG Achim/Baden II), Glenn Rades (SG Bremen-Ost), Uli Mattfeld (TSV Daverden) und Tobias Albert (TSV Intschede) schmerzen und sportlich sicherlich nicht auf Anhieb zu kompensieren sind – auch das nimmt Oliver Schaffeld bewusst in Kauf. „Wir haben uns ganz bewusst für den Umbruch entschieden. Sollten wir die Klasse am Ende dann doch nicht halten, ist es eben so. Aber dann verfügen unsere Youngster schon über erste Erfahrungen im Herrenbereich. Wir wollen langfristig etwas aufbauen. Zur Not dann auch eine Liga tiefer“, steht für Verdens Trainer daher in der kommenden Saison trotz der sportlichen Herausforderung Klassenerhalt auch der Spaß an erster Stelle. Daher können sich die jungen Spieler auch sicher sein, genügend Anteile zu bekommen. Schaffeld: „Auch das ist jetzt schon sicher. Zumal wir nur über einen kleinen Kader verfügen. Und wenn wir dann mal eine richtige Reise kriegen, dann ist das eben so. Wichtig ist, dass sich die Jungs weiterentwickeln.“

Oliver Schaffeld setzt auf schnelles Spiel

Aufgrund der vielen Abgänge erwartet Verdens Trainer keinen einfachen Auftakt für sein Team. „Das wird definitiv ein Kaltstart. Schließlich müssen wir uns erst finden und vor allen Dingen die unbekannte Liga kennenlernen. Aber auch darauf freue ich mich. Und vielleicht ist es ja sogar ein Vorteil für uns, da uns viele Gegner ja nicht kennen“, sieht Schaffeld unter anderem die beiden Aufsteiger aus Daverden und Oyten als direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an. „Obwohl beide natürlich über eine langjährig eingespielte Truppe verfügen.“

Um den anvisierten Klassenerhalt am Ende zu erreichen, darf laut Verdens Trainer personell nicht viel passieren. „Da fehlt es dann gerade in der Breite des Kaders an Alternativen.“ Keine Geheimnisse gibt es laut Schaffeld bezüglich der eigenen Spielphilosophie. „Da wir viele junge Spieler in unseren Reihen haben, wollen wir einen schnellen Ball nach vorne spielen. Dabei will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen und habe jetzt keinen dicken Katalog an Spielkonzeptionen. In der Deckung schweben mir zwei Systeme vor, die es nun einzustudieren gilt. Je eher das gelingt, umso einfacher wird es“, blickt Schaffeld der Saison, die definitiv unter dem Motto „Jugend forscht“ steht, schon jetzt voller Vorfreude entgegen.

HSG Verden-Aller im Stenogramm Zugänge: Max Laake (HSG Bruchhausen-Vilsen), Hannes Otto (eigene Reserve), Ben Melchers, Luca Riechelmann, Nick Jäger, Thorge Wischmann, Niklas Nowak, Silas Kruckenberg (alle eigene A-Jugend)

Abgänge: Tobias Albert (TSV Intschede), Glenn Rades (SG Bremen-Ost), Uli Mattfeld (TSV Daverden), Jannik Rosilius (SG Achim/Baden II), Tom Witte (unbekannt), Tim Gronowski (Pause), Jesper Ahrens (Karriereende), Tim Intemann (Pause)

Restkader: Juri Wolkow, Kevin Bröcker, Mario Pegesa, Sascha Genee, Tim Härthe, Oliver Schaffeld, Mirco Thalmann, Lutz Evers.

Trainer: Oliver Schaffeld

Co-Trainer: Juri Wolkow

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SG Achim/Baden II, Handballverein Lüneburg