Schäfer und Eglins glänzen mit 300 Ringen

Baden/Etelsen - Am dritten Wettkampftag der Verbandsliga Niedersachsen im Schießen, Luftgewehr sportliche Auflage, gab es für den SV Baden und den SV Etelsen, beide KSV Achim, je einen Sieg und eine Niederlage sowie Punkte am grünen Tisch. Vor dem letzten Wettkampf im Januar hat damit Baden noch die Titelchance. Etelsen dürfte sich aller Abstiegssorgen entledigt haben.

Der SV Sülfeld musste die beiden Wettkämpfe krankheitsbedingt absagen. Die Punkte gehen jeweils mit 3:0 an die sieben Kontrahenten in der höchsten Klasse beim Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV). Sülfeld steht damit schon als erster Absteiger fest. Der SV Etelsen steht nun in der Tabelle auf Platz fünf, der SV Baden punktgleich mit Primus Bad Münder auf Platz zwei.

Etelsen verlor zunächst sein Auftaktmatch mit 1:2 gegen die SGi Gr. Oesingen. Nur Helga Heitmann konnte ihren Wettkampf gewinnen. Eine starke Leistung boten dann die drei Schützinnen aus Etelsen gegen die SP Brackstedt. Heidrun Schäfer und Silke Eglins schossen beide optimalen 300 Ringe. Der Wettkampf wurde mit 2:1 gewonnen, hinzu kamen die kampflosen Punkte gegen Sülfeld.

Die Mannschaft des SV Baden brachte gegen Bad Münder nicht ihre gewohnte Leistung. Die 300 oder 299 Ringe vergangener Wettkämpfe wurden nicht erreicht. Es setzte eine ungewohnte 0:3-Niederlage. Zwei Punkte gab es kampflos gegen Sülfeld. Am letzten Wettkampftag im Januar kommt es zum Nachbarschaftsvergleich Etelsen gegen Baden. Für die Badener Mannschaft geht es um die Meisterschaft, für Etelsen um den Verbleib in der Verbandsliga. Hier müssten aber die Tabellennachbarn Braunschweig und Brackstedt ihre Wettkämpfe gewinnen.

Bad Münder – SV Baden 3:0. Rainer Rebeschke – Günter Windhorst 299:297, Sigrid Licht – Heinz-Hermann Rosebrock 298:297, Frank Moddelmog – Dieter Schemmel 297:295.

SGi Gr. Oesingen – SV Etelsen I 2:1. Klaus Hummel – Heidrun Schäfer 299:297, Jörg Heine – Silke Eglins 300:299, Wolfram Seidel – Helga Heitmann 295:299.

SP Brackstedt – SV Etelsen I 1:2. Heike Mecke – Schäfer 296:300, Frank Eckstein – Eglins 299:300, Klaus Mecke – Heitmann 299:297.

SP Brackstedt – Braunschweiger SG 2:1, SG Gr. Oesingen – Braunschweiger SG 2:1, SSG Einbeck – Bad Münder 1:2.

Tabelle: 1. Bad Münter 10 Punkt/14 Einzelsiege, 2. SV Baden 10/11, 3. SGi Gr. Oesingen 8/11, 4. SSG Einbeck 8/11, 5. SV Etelsen I 4/9, 6. SP Brackstedt 4/8, 7. Braunscheiger SG 4/8, 8. SV Sülfeld 0/0 (nicht angetreten/Abstieg). J roh