SG Achim/Baden steigert sich im Test nach der Pause – 38:28

Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart absolvierte Handball-Oberligist SG Achim/Baden noch einen siegreichen Test: Die Schacht-Sieben setzte sich bei der SG Bremen-Ost mit 38:28 (14:14) durch.

Achim – „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, danach haben wir uns wesentlich besser präsentiert“, resümierte Florian Schacht. Der Coach war mit einem Rumpfkader beim Landesliga-Team des ehemaligen Daverdener Trainers Thomas Panitz angetreten.

Es mangelte in der Anfangsphase an der Abstimmung in der Deckung, darüber hinaus agierte der Favorit schwach im Abschluss. „Wir haben den Fuß einfach nicht aufs Gaspedal bekommen“, monierte Schacht. So stand schnell ein 3:9, das die Achim/Badener in der Folge bis zur Pause allerdings zu einem 14:14 egalisieren konnten.

Marvin Pfeiffer sorgt für Belebung

Im zweiten Abschnitt kam der nachgereiste Marvin Pfeiffer aufs Parkett, sorgte für Belebung und markierte sieben Treffer. Auch die Deckung wirkte nun wesentlich aufmerksamer. „So stellen wir uns das vor. Aber wir haben auch noch ein bisschen was zu tun“, schloss SG-Coach Florian Schacht. Am Ende erarbeitete sich der Oberligist einen standesgemäßen 38:28-Sieg.