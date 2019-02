Schacht nach 21:28-Pleite geschockt

Baden - Sang- und klanglos ging Verbandsliga-Schlusslicht SG Achim/Baden II mit 21:28 (9:15) gegen den VfL Fredenbeck II, der auch in der unteren Tabellenhälfte steht, unter. Geschockt zeigte sich SG-Übungsleiter Florian Schacht: „24 Fehlwürfe sowie neun technische Fehler sagen doch alles. So kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen.“ Einzig Keeper Hendrik Obermeyer (16 Paraden), der kampfstarke Arne Zschorlich sowie Ole Jacobsen im ersten Abschnitt verdienten eine positive Erwähnung.

Chance zur Rehabilitation hat die Oberligareserve bereits morgen beim Rangvierten ATSV Habenhausen II (Anwurf 20.45 Uhr). Bei neun Punkten Rückstand zum rettenden Ufer glauben aber nur noch die kühnsten Optimisten an den Klassenverbleib. Dabei war die Partie mit der einzigen Führung durch Tjark Meyers Siebenmeter gut losgegangen. Doch die Gäste aus dem Landkreis Stade formierten einen starken Deckungsblock, waren schneller auf den Beinen und verdienten sich eine 8:2-Führung (14.). Insbesondere der zwölffache Torschütze Lukas Kraeft stellte die verunsicherte SG-Reserve vor Probleme. Im zweiten Abschnitt erhöhten die flexiblen Gäste auf 20:11 (43.). Wenigstens wehrte sich der Tabellenletzte gegen den totalen Abschuss und ersparte sich durch das morgige Spiel im Bremer Süden zumindest ein Straftraining. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie Schacht zu verstehen gab. Jetzt geht es für nur noch darum, in der Verbandsliga etwas dazuzulernen. Tore SG Achim/Baden II: Meyer (5/1), Jacobsen (4), Schlebusch (3), Schlebusch (3), Zschorlich (2), Borm (1), Zilz (1), Dumke (1), Schirmacher (1). bjl