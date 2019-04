Schacht: „Mit so einer Leistung in der Klasse nichts zu suchen“

Achim/Baden II gestern Abend 30:31 gegen Barnstorf II

+ Drei Tore für die SG Achim/Baden II: Marico Dumke.

Baden – Einem Punktgewinn nahe, am Ende aber mit leeren Händen auf dem Parkett: Der abstiegsbedrohte Handball-Verbandsligist SG Achim/Baden II kassierte gestern Abend nach äußerst spannendem Verlauf eine 30:31 (14:15)-Heimniederlage gegen die HSG Barnstorf/Diepholz II. Die war allerdings verdient, weil die Hausherren insgesamt ohne Energie auftraten. „Mit so einer Leistung haben wir in der Klasse nichts zu suchen“, nahm Florian Schacht kein Blatt vor den Mund.