Schacht mit Abwehr zufrieden – mit der Torausbeute nicht

+ © Privat Lieferte ein starkes Match: Kreisläufer Malte Meyer, der mit Achim/Baden im Test 29:26 gegen Habenhausen gewann. © Privat

Erfolgreiche Testspiele für Handball-Oberligist SG Achim/Baden. Das Team von Florian Schacht feierte gleich zwei Siege.

Achim – Schweißtreibende Trainingseinheiten liegen hinter beiden Teams der SG Achim/Baden, die in der kommenden Spielzeit in der Oberliga und Verbandsliga auf Torejagd gehen. Insbesondere das SG-Flaggschiff verschaffte sich in stattlichen neun Einheiten binnen vier Tagen beste Grundlagen. Obwohl die Saison für das Team von Florian Schacht erst am 9. September bei Aufsteiger TV Schiffdorf startet. „Natürlich sind die Beine schwer nach den sechs Trainingseinheiten bisher. An der Chancenverwertung müssen wir natürlich noch arbeiten. Dagegen war unsere Deckung bei nur 22 Gegentreffern sehr präsent“, lobte der SG-Coach nach dem 25:22 (11:11)-Auftakterfolg über HSG Grüppenbühren/Bookholzberg.

Siege über Habenhausen II und Grüppenbühren/Bookholzberg

Der Schwerpunkt lag auf der Abwehr – das zahlte sich gegen den Verbandsliga-Aufsteiger im Lahof auch aus. Noch im ersten Abschnitt entwickelte sich für die SG, die ohne die Rückraumakteure Joost Windßuß (zog sich am Donnerstag eine Zerrung zu) sowie Tobias Freese antrat, ein enges Rennen. Janik Rosilius, vergangene Saison noch im Kader der Reserve, zeigte in der Startsieben gute, dynamische Ansätze. Mit 11:11 wurden die Seiten gewechselt.

Die Anfangsphase des zweiten Abschnitts gehörte den Gästen, die mit ihrer körperlichen Präsenz einen frischen Eindruck mit viel Dynamik an den Tag legten. Nach dem 12:14 (36.) sorgte Rechtsaußen Noah Zilz beim 15:14 (42.) für die erneute SG-Führung. Jetzt ließ sich das Schacht-Team die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, nach dem 22:19 (52.) durch Marvin Pfeiffer stand der Sieger fest.

Zum Abschluss wartete Verbandsligist ATSV Habenhausen II, der bekanntlich von Sascha Kunze trainiert wird. Auch auf der Spielfläche tummelten sich mit Michele Zysk sowie Johannes Seliger Spieler mit SG-Vergangenheit. Es ging gut los, Achim/Baden kam zum 4:1 und hielte den Vorteil bis zur Pause – 15:12. Insbesondere das Kreisläuferduo Erik Schmidt und Malte Meyer machte sowohl vorne als auch hinten einen guten Job.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Schacht-Jungs auf 23:15 (45.). Danach häuften sich aus verständlichen Gründen die leichten Fehler. Am Ende stand ein 29:26 (15:12) auf der Anzeigentafel. Schacht kommentierte: „Heute hat schon richtig viel funktioniert, was wir uns in den neun Einheiten an vier Tagen erarbeitet haben.“

SG-Reserve behauptet sich gegen Nienburger Reserve

Auch die SG-Zweite, unter Coach Thorben Schmidt-Bonheur in die Verbandsliga aufgestiegen, feilte am Leistungsvermögen. Gegen die HSG Nienburg II, die im vergangenen Jahr in ihrer Landesliga Rang zwei belegt hatte, gelang ein 32:31 (20:13). Die SG trat lediglich mit neun Feldspielern sowie den drei Keepern Thorben Hamann, Hendrik Obermeyer und Frederik Katzenstein an. „Am Ende wurde es noch etwas eng. Auch weil wir einiges ausprobiert haben“, hatte Schmidt-Bonheur gesehen. Im ersten Durchgang flutschte es nach Belieben für die SG im Duell der Oberligareserven. Am besten traf dabei Außenspieler Mark Golke, dem sieben Buden gelangen.