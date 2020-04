Schacht macht es einfach Spaß

Achim/Baden – Es geht auch nächste Saison weiter für Florian Schacht: Der Trainer verlängerte seinen Vertrag beim Handball-Landesligisten SG Achim/Baden II. „Es ist eine homogene Mannschaft. Die Mischung aus jungen Leuten und Routiniers stimmt – da macht es einfach Riesenspaß“, begründete der 42-Jährige am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung: „Die Beteiligung in den Einheiten ist super, es sind immer zwischen zwölf und 20 Akteure dabei. Das macht die Sache natürlich interessanter.“

Sehr zur Freude auch von SG-Manager Cord Katz: „Truppe und Trainer passen gut zusammen. Also gab es keinen Grund, diese Arbeit nicht fortzuführen. Wir sehen das auch als Signal an die Spieler, die nun ebenfalls planen können. Aber es bleiben alle.“ Dass sich die Gespräche ein wenig zogen, war einzig der Tatsache geschuldet, dass für den als Polizisten oft sehr eingespannten Schacht eine ideale Unterstützung gesucht wurde. Die ist gefunden: Arne Zschorlich agiert künftig als spielender Co-Trainer.

„Das war natürlich elementar. Jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, der das Team bestens kennt und somit ein Glücksfall ist“, atmet Schacht auf. Zuletzt hatte ihn Cord Katz oft unterstützt. Ein zu festes Saisonziel will der seit Dezember 2018 für die SG-Zweite zuständige Coach nicht nennen. Nur so viel: „Es werden einige A-Jugendliche dazukommen. Wir wollen besser abschneiden als in der laufenden Runde.“ vde