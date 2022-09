SG Achim/Baden: Florian Schacht freut sich auf die Herausforderung

Von: Kai Caspers

SG-Coach Florian Schacht und sein Co-Trainer Tobias Freese (oben von links) setzen mit Bjarne Langner, Fabian Klaus und Tom Blatt (unten) auf die Jugend. © häg

Als neuer Coach geht Florian Schacht die Saison in der Handball-Oberliga mit seiner SG Achim/Baden keineswegs an, um nur die Klasse zu halten. Der Nachfolger von Tobias Naumann nimmt trotz stark besetzter Liga mit ambitionierten Absteigern das obere Drittel ins Visier. Dabei kann der 44-Jährige auf fast den kompletten Stamm der vorherigen Runde bauen - und hat interessante sowie entwicklungsfähige Zugänge im Kader.

Achim/Baden – Der Kader der SG Achim/Baden hat sich zur neuen Saison nur unwesentlich verändert. Dennoch gibt es einen großen und entscheidenden Unterschied. Ab sofort steht Florian Schacht beim Handball-Oberligisten in der Verantwortung und folgt nach fünf Jahren auf Tobias Naumann.

Der 44-jährige Oytener trainierte zuletzt die eigene Reserve und hat damit eine gewisse Komfortzone nunmehr verlassen. „Als mich das Angebot erreicht hat, habe ich nicht von ungefähr um eine Woche Bedenkzeit gebeten. Aber dann war schnell klar, dass ich mich der Herausforderung stellen möchte. Auch wenn der Druck deutlich höher ist“, war Schacht eine gewisse Vorfreude schon anzusehen. „Für mich ist es eine sehr günstige Situation. Ich kenne den Verein und das gesamte Umfeld. Bis auf kleinere Ausnahmen ist der Kader ja komplett zusammengeblieben. Die Jungs spielen also schon länger zusammen und müssen sich jetzt nur noch an mich gewöhnen.“

Tobias Freese als spielender Co-Trainer

Wer nun aber glaubt, dass Schacht große Veränderungen ins Spiel der SG einbauen wird – dem nimmt der 44-Jährige schnell den Wind aus den Segeln. „Natürlich werde ich nicht komplett alles umbauen. Warum auch? Auch weiterhin soll eine geschlossene Deckung in Verbindung mit einem guten Torhüterspiel der Schlüssel zum Erfolg sein. Zudem wird es in der Offensive sicher den einen oder anderen neuen Spielzug geben.“ Unterstützt in seiner Arbeit wird Schacht dabei von Tobias Freese, der die Rolle des spielenden Co-Trainers übernimmt.

„Tobi ist für mich die beste Lösung. Denn er kennt die Liga und die meisten Spieler seit Jahren. Daher werde ich mich mit ihm in taktischen Dingen sicher hervorragend austauschen können“, baut der 44-Jährige auf die enorme Erfahrung des Routiniers. „Dazu habe ich noch zwei weitere Ansprechpartner. Einen für den Angriff und einen für die Abwehr“, denkt Schacht da in erster Linie an Marvin Pfeiffer und Malte Meyer. „Es ist zwar noch nicht in Stein gemeißelt, doch sollte sich in der Vorbereitung nicht noch einer ganz extrem aufdrängen, wird es so kommen.“

Bezüglich der eigenen Zielsetzung hat es während der Vorbereitung schon ein gewisses Umdenken beim neuen SG-Trainer gegeben. „Als ich gesehen habe, welche Absteiger in die Liga kommen, stand für mich zunächst der Klassenerhalt an erster Stelle. Aber mittlerweile denke ich schon, dass wir einen Schritt weitergehen sollten. Da viele Mannschaften einen personellen Aderlass zu verkraften hatten, sollten wir schon einige Teams hinter uns lassen können. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist auf jeden Fall machbar“, ist Florian Schacht überzeugt. „Allerdings gibt es jede Saison auch immer die eine oder andere Wundertüte. Dennoch denke ich, dass am Ende Cloppenburg, Habenhausen und Oldenburg den Titel unter sich ausmachen werden.“

Wird der Ansprechpartner des SG-Trainers für den Angriff: Spielmacher Marvin Pfeiffer. © häg

Neben dem Erreichen des eigenen Saisonziels steht bei der SG aber noch etwas ganz anderes im Vordergrund. Daran lässt Team-Manager Cord Katz keine Zweifel. „Natürlich muss an erster Stelle die Liga gehalten werden. Aber wir bemessen die Arbeit von Schachti nicht an einer Platzierung. Nein, für uns steht im Vordergrund, was er aus dem Team macht. Vor allen Dingen, wie sich die jungen Spieler entwickeln“, richtet Katz seinen Blick schon mal voraus. „Bei uns wird es in der nächsten Saison definitiv einen Umbruch geben müssen. Daher ist es wichtig, dass wir schon einmal vorarbeiten und die jungen Spieler vermehrt in die Verantwortung nehmen. Sie müssen nun den nächsten Schritt gehen. Und genau darin liegt die Aufgabe.“

Florian Schacht ist froh über seine Routiniers

Dessen ist sich der 44-Jährige natürlich bewusst. Dennoch weiß auch Schacht, dass es nur mit den Youngstern noch nicht gehen wird. „Daher bin ich sehr froh, dass Florian Block-Osmers, Tobias Freese und auch Fabian Balke noch eine Saison dranhängen. Zumal das nicht selbstverständlich gewesen ist. Aber ich musste sie auch nicht großartig überreden. Ich glaube, dass sie einfach noch mal eine komplette Saison durchspielen wollten. Und hoffentlich macht uns Corona keinen Strich durch die Rechnung.“

Verzichten muss die SG in dieser Saison auf Steffen Fastenau, der seine Karriere beendet. Auch Jan Wolters steht aufgrund eines Hausbaus erst im Herbst wieder zur Verfügung. „Das sind gleich zwei Rückraumspieler, die es zu ersetzen gilt“, verdeutlicht Schacht. Aber mit Luke Pehling, der gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison immer besser in Fahrt gekommen ist, sowie Youngster Jakob Naumann rücken dann zwei andere Spieler vermehrt in den Fokus. Lediglich noch bis Ende September kann Schacht indes auf Lars Auth bauen, den es beruflich nach Hamburg zieht. „Das ist für mich ein sehr großer Verlust. Denn Lars ist ein super Allrounder, da er sowohl in der Deckung als auch auf beiden Außenpositionen einsetzbar ist. Daher freue ich mich umso mehr, dass er uns noch bis Ende September zur Verfügung steht. Obwohl das für ihn eine Wechselsperre bedeutet. Aber das zeigt doch, dass er sich bei uns sehr wohlgefühlt hat.“

SG Achim/Baden im Stenogramm Zugänge: Fabian Klaus (eigene Reserve), Bjarne Langner (A-Jugend HSG Verden-Aller), Tom Lasse Blatt (Doppelspielrecht A-Jugend HSG Verden-Aller)

Abgänge: Steffen Fastenau (Laufbahnende), Lars Auth (beruflich nach Hamburg ab Oktober)

Restkader: Sebastian Bohling, Martin Dybol - Fabian Balke, Florian Block-Osmers, Marvin Pfeiffer, Malte Meyer, Tobias Freese, Kevin Podien, Luke Pehling, Joost Windßus, Jan Wolters, Hendrik Budelmann, Lars Auth (bis Ende September), Max Borchert, Tilman Dehmel, Jakob Naumann, Noah Zilz (Stand-by)

Trainer: Florian Schacht (neu für Tobias Naumann)

Co-Trainer: Tobias Freese (neu für Thorben Schmidt-Bonheur)

Torwart-Trainer: Jörg Budelmann

Physiotherapeutin: Alina Römhild

Team-Manager: Cord Katz

Saisonziel: Oberes Drittel in der Tabelle

Favoriten: TV Cloppenburg, TvdH Oldenburg, ATSV Habenhausen



Neu im SG-Kader ist dagegen Fabian Klaus. Der Torhüter wagt den Sprung aus der eigenen Reserve. „Ihm gehört definitiv die Zukunft. Fabi verfügt über ein gutes Stellungsspiel. Arbeiten muss er noch an seiner Fitness und seinem Körper. Das weiß er aber auch“, ist Schacht froh, dass er nun mit einem Torhütertrio in die Saison geht. Neben Martin Dybol ist Sebastian Bohling der dritte im Bunde. Auch wenn sich der SG-Coach im Vorfeld nicht auf eine klare Nummer eins festlegen will, „hat Sebastian nach seiner sehr starken Saison definitiv ein paar Pluspunkte auf seiner Seite“.

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das realisieren konnten.

Der zweite Neuzugang ist Bjarne Langner. Er kehrt von der A-Jugend der HSG Verden-Aller zur SG zurück. „Bjarne ist sauschnell. Arbeiten muss er an seinem Wurfbild und der Kondition“, nimmt Schacht den Linkshänder in der Vorbereitung in die Pflicht. Mit einem Doppelspielrecht ist indes Tom Lasse Blatt aus der A-Jugend der HSG Verden-Aller ausgestattet. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das realisieren konnten“, dankte Cord Katz den Verantwortlichen der HSG. „Aber auch sie haben ja ein Interesse daran, dass die Jungs im Kreis bleiben.“ Für Schacht ist der talentierte Youngster bereits eine Investition für die Zukunft. „Im Training hat er sein Können schon aufblitzen lassen. Klar, körperlich muss er noch zulegen, ohne dabei seine Schnelligkeit zu verlieren. Aber für ihn ist allein das Training schon wertvoll, da er von Spielern wie Florian Block-Osmers und Marvin Pfeiffer viel mitnehmen kann“, sieht Schacht den A-Jugendlichen als künftigen Mittelmann.

Dass die SG zum Auftakt ausgerechnet beim Lokalrivalen und Aufsteiger TV Oyten gastiert – für Schacht ist es kein Problem. „Das Spiel gegen den TVO ist ohnehin eines der schwersten Spiele der Saison. Denn zum einen geht es gegen einen Aufsteiger, ist es ein Derby und wir müssen auswärts ran. Das will man eigentlich nicht gleich zum Anfang haben. Aber vermutlich sind die Jungs dann noch heißer, als sie es nach der harten Vorbereitung ohnehin schon sind“, nimmt der 44-Jährige auch ohne Umschweife die Favoritenrolle für sein Team an. „Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir bei einem Aufsteiger gewinnen. Und das werden wir auch. Davon bin ich fest überzeugt“, richtet Schacht bereits im Vorfeld schon mal eine kleine Kampfansage in Richtung des Lokalrivalen.