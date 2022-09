Achim/Badens Florian Schacht: „Der Druck liegt nicht bei uns“

Von: Kai Caspers

Will mit der SG nach dem Erfolg im Derby beim TV Oyten nachlegen: Achim/Badens Rechtsaußen Lars Auth. © häg

Nach dem Derbysieg zum Auftakt beim TV Oyten wartet auf Handball-Oberligist SG Achim/Baden nun im ersten Heimspiel mit der SG VTB/Altjührden (Sbd., 19 Uhr) eine ganz andere Hausnummer. „In dieser Partie herrschen ganz andere Voraussetzungen. Da kommt eine extrem eingespielte und routinierte Truppe auf uns zu“, schiebt SG-Trainer Florian Schacht dem letztjährigen Vizemeister dann auch gleich mal die Favoritenrolle zu.

Achim/Baden – „Wir haben auf jeden Fall nichts zu verlieren, denn der Druck liegt definitiv auf Seiten der Gäste. Zumal Altjührden für mich zum Auftakt beim 22:22 in Beckdorf überraschend einen Punkt liegengelassen hat. Daher können wir uns sicher auf einen hoch motivierten Gegner einstellen“, ist Schacht überzeugt. „Wichtig ist, dass wir vernünftig in der Deckung arbeiten und den starken Rückraum der Gäste nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Daher hofft der SG-Trainer, dass sich auch seine beiden Torhüter im Vergleich zur Partie in Oyten noch etwas steigern. „Das gilt aber auch für alle anderen Bereiche“, denkt Florian Schacht da beispielsweise an die Chancenverwertung. „Da haben wir im Derby gerade in der zweiten Hälfte doch einiges liegengelassen.“ Hinsichtlich der Motivation macht sich Achim/Badens Trainer keine Gedanken. „Vergangene Saison haben wir beide Spiele gegen Altjührden verloren. Das soll nach Möglichkeit nicht noch einmal passieren. Schön wäre es, wenn wieder ordentlich Leute in die Halle kommen. Denn die Stimmung in Oyten war schon genial.“

Verzichten müssen die Gastgeber definitiv auf Torhüter Fabian Klaus. Angeschlagen sind Marvin Pfeiffer und Lars Auth. kc