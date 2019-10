Schacht bemängelt die Einstellung – 26:26

SG-Reserve enttäuscht am Freitagabend gegen Stuhr / „Keiner in Normalform“

+ Das Lachen ist Florian Schacht vergangen – seine SG schaffte nur ein 26:26.

Baden – Dämpfer für die SG Achim/Baden II: Der Handball-Landesligist kam am Freitagabend gegen die HSG Stuhr nicht über ein 26:26 (14:14) hinaus und gab unnötig einen Zähler ab. „Die Gäste haben super gekämpft, alles in die Waagschale geworfen und sich das Remis damit auch verdient“, resümierte Florian Schacht. Der SG-Coach zeigte sich gleichwohl von der Leistung seiner Sieben enttäuscht: „Meine Mannschaft hat nicht die nötige Einstellung gehabt, ist fahrlässig mit den Chancen umgegangen. So kann man nicht gewinnen.“