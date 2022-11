Matthis Berkenkamp vom SK Verden sichert sich den Bezirkstitel

Teilen

Starke Läuferpaar-Talente: Tom Tadken, Melvin Yildiz, der sich als Vize-Bezirksmeister bei der U16 für die Landestitelkämpfe qualifizierte, und Marlon Yildiz (von links). © privat

U18-Titel für Matthis Berkenkamp vom SK Verden sowie Vizetitel und Ticket zur Landesmeisterschaft für Melvin Yildiz vom SC Läuferpaar Verden: Das waren die herausragenden Ergebnisse der beiden Vereine bei der Schach-Bezirksmeisterschaft an der Aller.

Verden – Die Einzelmeisterschaften des Schachbezirks Lüneburg wurden vom SK Verden ausgerichtet. Trotz der Randlage fanden sich insgesamt 90 Schachspieler für fünf Turniere im Domgymnasium ein. Den Auftakt bildeten 28 Jugendliche, die in zwei Turniergruppen um Siegerpokale und die Qualifikationen für die Landesmeisterschaft kämpften.

In der Turniergruppe der Altersklassen U18 und U16 setzten sich überraschend zwei Spieler aus der jüngeren Gruppe durch: Finn Crisp Burnus aus Uelzen wurde Meister in der U16, als Dritter in diesem Turnier errang Matthis Berkenkamp vom SK Verden den Titel bei der U18. Noel Prguda wurde Vierter und Andre Nguyen Zehnter (beide SK Verden).

Die Altersklassen U14 und U12 bestritten ebenfalls ein gemeinsames Turnier, das Richard Bürgener (Bad Bevensen, U12) vor Oleksandr Karasov (Stade, U14) gewann. Für den SK Verden gaben Marten Rehn (6.) sowie Tillmann (10.) und Behrendt Röpke (11.) ihr Turnier-Debüt.

Die Teilnahme an allen Turnieren setzt eine Spielberechtigung im Bezirk Lüneburg voraus. Eine Ausnahme bildet das als Open durchgeführte Seniorenturnier, hier konnten Gäste aus Berlin, Leipzig, Lübeck und Bremen begrüßt werden. Senioren im Alter von 56 bis 83 Jahren (Durchschnitt 69 Jahre) ermittelten in 7 Runden ihre Besten. Jürgen Gierke (Leipzig) gewann das Turnier, Norbert Kleinschmidt (Gnarrenburg, Gesamtvierter) errang den Titel des Seniorenbezirksmeisters.

Im Meisterturnier kämpften 18 Starter und im Hauptturnier 30 Strategen in jeweils 7 Runden um Meisterschaft, Pokale und Preisgelder. Im Meisterturnier holte Stefan Becker (Lüneburg) in einem spannenden Finale zum 5. Mal den Titel. Ihm reichte in der letzten Runde ein Remis, um sich in der Feinwertung um 1,5 Buchholz-Punkte gegen Frank Strüßmann (SK Verden) durchzusetzen – beide erreichten 5 Punkte.

Läuferpaar-Talent Melvin Yildiz Vizemeister

Im Hauptturnier traten die führenden Alexander Schinner (Munster) und Bastian Schönherr (Buchholz) in der letzten Partie gegeneinander an. Ihnen reichte ein Remis um den Verfolger Slavko Krneta (Wohlde) auf den dritten Platz zu verweisen (alle 5,5 Punkte aus 7 Partien), auch hier entschied die Feinwertung. Vom SK Verden erreichten Noel Prguda (13.) und Matthis Berkenkamp (18.) gute mittlere Plätze.

Auch der SC Läuferpaar Verden erreichte hervorragende Ergebnisse. Drei Jugendliche gingen an den Start. Der erst achtjährige Tom Tadken holte in seinem allerersten Open-Turnier starke 3 Punkte. Marlon Yildiz wurde in der U14 Dritter. Melvin Yildiz erreichte sein bisher bestes Turnierergebnis. Mit starkem Kämpferherz und viel Geduld holte er mit großartigen 5 Punkten aus 7 Spielen den Vizetitel in der U16 und qualifizierte sich damit für die Landesjugendmeisterschaft im April.

Achtbar schlugen sich die Läuferpaar-Strategen Horst Nordhorn (4 aus 7) im Hauptturnier und Jan-Hendrik Schiller (3,5 aus 7) im Meisterturnier. Der SC zeigte sich damit sowohl für die Mannschaftsaufgaben als auch für die Landeseinzelmeisterschaft vom 5. bis 8. Januar im Niedersachsenhof gerüstet. Bei Fragen um dieses Turnier und das Schnuppertraining jeden Alters im Verein ist der SC Läuferpaar Verden jederzeit unter info@sc-verden.de erreichbar.