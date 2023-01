Schach-Landesmeisterschaft: Verdener Horst Nordhorn dominiert B-Open

Mit einer bärenstarken Leistung sicherte sich Horst Nordhorn, Vorsitzender des SC Läuferpaar Verden, etwas überraschend den Landestitel bei den B-Open. © Verein

Absolutes Schachfieber herrschte in Verden. Im Niedersachsenhof fand nach langer Corona-Pause wieder die offene niedersächsische Landeseinzelmeisterschaft statt, bei der am Ende Horst Nordhorn, Vorsitzender des SC Läuferpaar Verden, als Sieger der B-Open für Furore sorgte.

Verden – 282 Teilnehmer lieferten sich in vier Tagen und sieben Runden viele spannende Partien. Das allererste Mal wurden über 100 Partien live beim Meisterturnier sowie bei den A-, B- und C-Open mit Kommentar im Internet übertragen. Eine derartige Medienpräsenz kann dem Schachsport nur gut tun. Natürlich war die Meisterschaft für den SC Läuferpaar Verden geradezu ein Heimspiel. Dementsprechend traten die Denksportler auch mit acht Spielern ihres Vereins an. Ein Ergebnis, was im Folgejahr noch getoppt werden soll.

Jugend des SC Läuferpaar überzeugt

Im C-Open holte der junge Jonas Tetzner in seinem ersten Open-Turnier starke drei Punkte aus sieben Runden und erspielte sich damit seine erste deutsche Wertungszahl (DWZ). Das zeigt einmal mehr, dass die Jugend im SC Läuferpaar gut für die Zukunft gerüstet ist. Marlon Yildiz, der zweite Jugendliche, holte zwei Punkte. Florian Langmann gewann 50 Prozent mit 3,5 Punkten. Markus Janssen erreichte phänomenale fünf Zähler und verzeichnete ein deutliches DWZ-Plus.

Im A-Open traten Tom Kraeft und Jan-Hendrik Schiller für die Allerstädter an und erreichten mit drei bzw. 3,5 Punkten ein ordentliches Turnierergebnis.

Das B-Open sollte das große Spektakel für den neugegründeten SC Läuferpaar bereithalten. Während Niklas Bockelmann ein wirklich starkes Turnier mit 4 aus 7 spielte, übertraf Läuferpaar-Vorsitzender Horst Nordhorn alle Erwartungen. Mit der Energie eines Sprinters und der Ausdauer sowie Beharrlichkeit eines Langstreckenläufers gewann er das Open ungeschlagen mit 6 aus 7 und qualifizierte sich damit für das A-Open im nächsten Jahr. „Nordhorn: „Das hätte ich im Vorfeld niemals erwartet!“

Läuferpaar sieht Vorrunde des deutschen Pokals

Das neue Jahr startet für die Reiterstädter damit genauso erfolgreich, wie das alte geendet hat. Viel Zeit zum Verschnaufen hat der SC Läuferpaar allerdings nicht. Schon am 28. und 29. Januar empfangen die Denksportler in der Vorrunde des deutschen Pokals, für den sie sich völlig überraschend 2022 qualifiziert hatten, Düsseldorf, Hamburg und eine Auswahl des deutschen Sehbehinderten-Schachbundes im Verdener Wappen am Plattenberg 59, wo auch das freitägliche Training stattfindet.

Weitere Informationen zu Trainingszeiten sind auf www.sc-verden.de zu finden. Losgehen wird es am Samstag, 28. Januar, um 14 Uhr. Eingeladen sind schachbegeisterte Zuschauer aus Verden und umzu.