Verdens Saul und Winter fit für den Derby-Hit gegen Etelsen

Von: Frank von Staden

Zurück aus dem Urlaub und wahrscheinlich gleich Startelf-Kandidat: Verdens Luis Saul. © Westermann

Und schon steht das nächste Kreisderby in der Fußball-Landesliga am Sonntag an. Konnte sich der FC Verden 04 zuletzt beim TB Uphusen, der jetzt zum heimstarken VfL Güldenstern Stade reisen muss, schadlos halten, gastiert nun der TSV Etelsen bei den Reiterstädtern.

FC Verden 04 - TSV Etelsen (So., 15 Uhr). „Ich denke, das Spiel dürfte wieder zahlreiche Zuschauer in seinen Bann ziehen“, glaubt da Verdens Co-Trainer Andreas Dreßler. Und die rechte Hand von Coach Frank Neubarth ist überzeugt, „dass auch diese Begegnung wieder von hoher Intensität geprägt sein wird, in der es sicher hoch und runter gehen wird.“ Für dieses nächste Derby haben sich die Gastgeber dann auch schon einen Matchplan zurechtgelegt – verraten will ihn Dreßler dann aber nicht. „Wir werden bestens vorbereitet sein und können dann auch personell wieder etwas mehr variieren“, so der Verdener Co. Wieder in den Kader rücken dabei der zuletzt angeschlagene Thomas Celik (Knie), der urlaubende Luis Saul als auch der angeschlagene Jeremiah Winter. „Wir werden zwar noch einmal die Eindrücke vom Abschlusstraining abwarten, doch es könnte sein, dass Luis als auch Jerry in die Start-Elf rücken“, lässt sich Dreßler dann zumindest etwas in die Karten schauen.

In personeller Hinsicht kann da Etelsens Trainer Björn Mickelat nur etwas neidisch Richtung Aller blicken. Denn derzeit besteht sein Kader gerade einmal aus 14,15 fitte Feldspieler, „die es aber wirklich überragend machen! Deshalb gehen wir auch vor diesem Spiel beileibe nicht in die Defensive, rechnen uns in Verden durchaus etwas aus“, so der TSV-Coach, der am Sonntag nun auch noch auf Simon Gloger (privat) verzichten muss. Dafür aber kehren Max Jäger und auch Daniel Janssen in den Kader zurück. Keine Veränderungen dürfte es auf der Torhüterposition geben, da Cedrik Dreyer mit einer Zerrung im Gesäßmuskel weiter ausfallen wird. Für ihn wird erneut der junge Joel David Schulz zwischen den Pfosten stehen. „Auf dieser Position haben wir aber das geringste Problem“, hat Mickelat volles Vertrauen in seinen Youngster.

Mehrere Male konnten die Etelser ihren Lokalkonkurrenten bereits unter die Lupe nehmen. Mickelats Kurzanalyse: „Verden hat in Muszong den überragenden Sechser der Liga, über den ja fast alles läuft. Er ist quasi das Herz der Mannschaft. Und über die drei da vorne brauchen wir nicht groß sprechen. Auch das ist höchste Landesliga-Qualität“, lobt der TSV-Coach Verdens Angreifer Hoins, Austermann und den Ex-Etelser Reiners.

VfL Güld. Stade - TB Uphusen (So., 15 Uhr). Fünf Spiele, kein Sieg – und jetzt kommt die nächste hohe Hürde für den TBU, der zum momentanen Tabellenzweiten ins Alte Land reisen muss. Uphusens sportlicher Leiter Emrah Tavan aber gibt sich weiterhin optimistisch, sagt: „Wir haben gegen Verden gezeigt, was wir können, waren über weite Strecken ebenbürtig. Daran müssen wir jetzt anknüpfen, an uns glauben und vielleicht endlich auch einmal in Führung gehen. Das wäre sicherlich ein echter Brustlöser fürs Team!“

Aber Tavan weiß auch, dass die Trauben im „Apfelland“ sehr hoch hängen: „Das taten sie aber auch gegen Verden. Was uns letztlich gefehlt hat, war wie schon so oft die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Wie gesagt, es müsste uns einfach gelingen, selbst in Front zu gehen. Dann würde mit Sicherheit vieles anders und leichter laufen.“

Personell wird es etwas besser als noch in der vergangenen Woche aussehen, kehren Dragan Millé als auch Rasho Chicho aus dem Kurzurlaub zurück.