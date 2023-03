Verden hofft auf Schützenhilfe - TBU und Etelsen haben wichtige Spiele

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sie wollen erneut jubeln: Dennis Hoins, Robert Posilek und Jonas Austermann (v.l.) erwarten mit dem FC Verden 04 in der Landesliga den VSV Hedendorf/Neukloster. © von Staden

Heimspiele stehen in der Fußball-Landesliga für den FC Verden 04 (gegen VSV Hedendorf/Neukloster) und für den abstiegsbedrohten TB Uphusen (gegen SV Drochtersen/Assel II) an. Der TSV Etelsen reist zum wichtigen Match beim TSV Gellersen.

TB Uphusen - SV Drochtersen/Assel II (Sa., 15.30 Uhr). Seit vier Spielen ist der TBU aktuell ungeschlagen. Und geht es nach Emrah Tavan, dann soll die Serie auch gegen den Tabellenvierten aus Drochtersen fortgesetzt werden. Allerdings weiß Uphusens Co-Trainer ganz genau, dass auf seine Mannschaft gegen die Regionalliga-Reserve eine echte Herausforderung wartet: „Drochtersen ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Außerdem ist ja nie so ganz klar, in welcher Besetzung die Truppe dann letztlich antritt. Aber das darf für uns keine Rolle spielen. Nein, wir gucken auf uns und wollen da anknüpfen, wo wir zuletzt aufgehört haben.“

Uphusens Tavan froh über Konkurrenzkampf

Personell müssen die Gastgeber lediglich auf den letztmalig gesperrten Dennis Janssen sowie Hugo Magouhi (verletzt) verzichten. „Ansonsten haben wir die Qual der Wahl. Das ist für uns natürlich ein großer Vorteil, da der Konkurrenzkampf zuletzt schon im Training deutlich zu spüren gewesen ist“, so Tavan.

FC Verden 04 - VSV Hedendorf/Neukloster (So., 15 Uhr). Ob in Sachen Aufstieg vielleicht doch etwas geht, wissen die Verdener vorm Anpfiff, Bornreihe ist schon am Sonnabend zu Gast in Harsefeld. „Wenn der Spitzenreiter noch mal stolpern könnte, dann wohl am ehesten beim heimstarken TuS“, traut FC-Coach Frank Neubarth dem Dritten Schützenhilfe zu, andernfalls hakt er den Titel ab. Selbst muss er ein gehöriges Stück Arbeit gegen Hedendorf verrichten: „Das Team sucht den Erfolg über Konter mit dem schnellen Jan-Hendrik Scheppeit, der viel unterwegs ist.“ Der Stürmer brachte es bisher auf elf Treffer. Für den Favoriten geht es also um vernünftige Konterabsicherung und in erster Linie darum, „dass wir genau so griffig sind wie in der ersten Halbzeit des Drochtersen-Spiels.“

Saul und Guth wieder in Verdens Startelf

Philipp Schippert ist privat verhindert, dafür kehren Luis Saul und Bjarne Guth wieder zurück – beide dürften auch in der Startelf stehen. Ob das für Elias Deblitz nach überstandener Sprunggelenkverletzung ebenso gilt, bleibt bis zuletzt offen. Sollte am Hubertushain nicht gespielt werden können, geht es auf den Kunstrasen am Verwell.

TSV Gellersen - TSV Etelsen (Sa., 17 Uhr). Nach der abermaligen Absage des Heimspiels am Vorwochenende geraten die Etelser langsam ins Hintertreffen – was auch den Punktestand betrifft. „Also müssen wir Zählbares mitnehmen, damit wir den Abstand auf Gellersen halten und unser Polster vergrößern“, kommt dem Sonnabend-Match für Coach Nils Goerdel hohe Bedeutung zu.

Etelsens Goerdel warnt vor den Standards

Auf dem kleinen Platz geht es bekanntlich immer ums Kämpferische, die heimstarken Gellerser kreieren viele Strafraumszenen und hoffen auf Standards mit Mittelfeldmann Robin Meyer (17 Tore) und Wulf für das abgezockte Duo Demir/Kennemann im Sturm. „Da gilt es, in den Kopfballduellen präsent zu sein, um die zweiten Bälle zu ergattern. Unsere letzte Linie muss funktionieren, es geht nur über Mentalität“, weiß Goerdel. Ihm fehlen Jarno Blicker, Nico Meyer (beide Gelbsperre), Christopher Petzold (beruflich) und Mathis Bochinski (Urlaub). Busabfahrt: 13.45 Uhr, Vereinsheim.