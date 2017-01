Sascha Kunze vermisst die Zuordnung – 33:36

TV Oyten: 40 gute Minuten reichen nicht

+ Auch wenn Oytens Simon Bödeker Altenwaldes Schnautz entwischt ist, musste er sich mit dem TVO geschlagen geben. J Foto: häg

Oyten - Trotz einer über 40 Minuten überzeugenden Vorstellung reichte es für Handball-Landesligist TV Oyten nicht zu einem Sieg. Gegen den TSV Altenwalde mussten sich die Gastgeber am Ende noch mit 33:36 (19:16) geschlagen geben.

„Wir haben zu überhastet agiert und auch die Zuordnung hat gefehlt. Daher hat Altenwalde verdient gewonnen, zumal wir uns in den entscheidenden Phasen wohl auch etwas zu sicher gefühlt haben“, konstatierte Oytens Coach Sascha Kunze. Dabei hatte seine Mannschaft nach einem Treffer von Sören Blumenthal schon scheinbar sicher geführt – 21:16 (32.). Der Vorteil erwies sich jedoch als trügerisch, denn die Gäste aus Cuxhaven näherten sich sukzessive und waren spätestens beim 26:26 (45.) dran. „Spielt mehr zusammen“, monierte Oytens Coach Marius Brandt. Doch genau das Gegenteil war der Fall und die Jungs von der Küste setzten sich mit dem 33:29 (53.) erstmals deutlich ab. Der TVO reagierte mit einer Auszeit und nach dem 32:33 (57.)-Anschluss durch Simon Bödecker schien wieder alles drin. In der Folge schenkten die Oytener jedoch leichtfertig die Bälle und mussten sich sehr zur Freude der Gäste aus Altenwalde, die damit ihren ersten doppelten Punktgewinn in dieser Saison in fremder Halle feierten, geschlagen geben.

Tore TV Oyten: Dumke (9), Bödecker (8), Blumenthal (5), Zitnikov (5), Ludwigs (2), Herbst (2), Meyer (1), Rades (1/1). J bjl