Sascha Kunze: „Die Jungs haben richtig Bock“

Oytens Trainer fordert Sieg gegen Altenwalde

+ © Hägermann Gegen Altenwalde zählt für den TV Oyten und Linkshänder Anton Zitnikov in eigener Halle nur ein Sieg. © Hägermann

Daverden - Jeweils ein Heimspiel haben die beiden Aufsteiger in der Handball-Landesliga vor der Brust. Während der TSV Daverden II die starke HSG Stuhr erwartet, muss sich der TV Oyten gegen den TSV Altenwalde bewähren. Im Duell der Oberligareserven gastiert die SG Achim/Baden beim Tabellenelften HSG Delmenhorst.

HSG Delmenhorst II - SG Achim/Baden II (Sbd., 16.45 Uhr). „Das ist unser wichtigstes Spiel der Hinrunde. Denn es ist ja auch das Letzte“, gibt SG-Coach Karsten Krone mit einem Schmunzeln zu verstehen. Allerdings steht neben den üblichen Verletzten auch Routinier Tobias Naumann (privat verhindert) nicht zur Verfügung. Krone: „Wir haben immer Probleme gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn wir uns aber auf unsere Qualitäten besinnen, sollte es klappen.“

Zumal die HSG, auch wenn sie in eigener Halle deutlich stärker ist, ihre bisherigen Duelle gegen Teams aus dem Kreis Verden allesamt verloren hat. Das Krone-Team geht mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein in die Partie nach einer Serie von elf ungeschlagenen Spielen. Doch ihre bisherigen fünf Minuspunkte handelte sich die SG ausnahmslos in der Fremde ein.

TSV Daverden II - HSG Stuhr (Sbd., 17.30). Ohne die üblichen Aushilfen aus der ersten Mannschaft will das Team von Gerd Meyer zum Jahresauftakt zwei Punkte vor eigenem Publikum einfahren. „Auch ohne Verstärkung bringen wir eine schlagkräftige Truppe aufs Parkett. Stellen wir eine kompakte Deckung, könnte es mit einem Sieg klappen“, ist Meyer überzeugt.

Allerdings war die Vorbereitung alles andere als optimal, da zuletzt kein optimales Training gewährleistet werden konnte. Die letzte Einheit datiert zwangsweise von Mitte Dezember. Nur gut, dass sich die Verbandsligareserve gestern in der Halle in Walle noch etwas einspielen konnte. Der Gegner aus Stuhr rekrutiert sich vornehmlich aus Akteuren des ehemaligen Oberligisten Jahn Brinkum. Mit Übungsleiter Sven Engelmann weiß das Team einen Handballfachmann an der Seitenlinie. Meyer ahnt: „Das wird sicher nicht einfach.“ Bei einem Erfolg hätte die Daverdener Reserve ein positives Punkteverhältnis.

TV Oyten - TSV Altenwalde (So., 15 Uhr). „Gegen auswärts erschreckend schwache Altenwalder ist ein Sieg eigentlich Pflicht“, stellt Oytens Trainer Sascha Kunze klar, der den vergangenen Erfolg in Beckdorf eventuell als Brustlöser für den weiteren Saisonverlauf sieht. Im Kampf um den anvisierten Klassenerhalt muss der vierte Heimsieg her, der ein ausgeglichenes Punktekonto beschern würde.

Da passt es gut ins Bild, dass die Gastgeber personell alles an Bord haben. Im ersten Training des neuen Jahres zeigten sich alle hoch motiviert. „Die Jungs haben Bock“, stellt Kunze klar. Altenwalde spielt sehr linkslastig und hat mit Spielgestalter Daniel Schnautz einen eminent torgefährlichen Mann in seienn Reihen. Kunze: „Wenn wir unser Tempospiel aufziehen und unsere Chancen nutzen, sind wir sicher nicht chancenlos.“

bjl