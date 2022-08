Verdens Keeper Sascha Gohde wechselt zum TSV Lohberg

+ © Verein Neuer Keeper für den TSV Lohberg: Trainer Ricardo Seidel freut sich über Sascha Gohde (rechts). © Verein

Fußball-Kreisligist TSV Lohberg freut sich auf den letzten Metern noch über den Transfer von Torhüter Sascha Gohde vom Bezirksliga-Aufsteiger FC Verden 04 II.

Lohberg – Ricardo Seidel, Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Lohberg, zeigte sich am Dienstag froh, Keeper Sascha Gohde aus Verden an Land gezogen zu haben: „Wir sind als Mannschaft total stolz über diese gelungene Verpflichtung. Für mich persönlich ein absoluter Top-Transfer. Mit Sascha bekommen wir endlich die so wichtige Position doppelt besetzt– eine fast zehnmonatige Suche geht zu Ende. Zusammen mit Torben Nodorp verfügen wir jetzt endlich über zwei extrem starke Torhüter und sind hier bestens aufgestellt.“

Ricardo Seidel erhofft sich Motivationsschub

Sascha Gohde bringe unheimlich viel Erfahrung und Klasse mit. Menschlich sei er ein absoluter Glücksgriff. „Er strahlt Ruhe aus, ist immer auf die Aufgabe fokussiert, kann eine Mannschaft führen und ist ein absoluter Teamplayer“, freut sich Lohbergs Coach. Durch die Verpflichtung des 31-Jährigen erhofft sich Ricardo Seidel einen weiteren Motivationsschub für die gesamte Mannschaft, aber auch im speziellen auf der Torhüterposition. „Wir bedanken uns für eine reibungslose Verpflichtung beim FC Verden 04“, so der Soldat abschließend.