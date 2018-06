Sascha Bischoff wird neuer Coach in Bierden

Günter Fretzert Co / Sascha Nachbar Betreuer

Bierden - Der TSV Bierden geht mit einem neuen Trainerteam in die nächste Saison. Nach dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga verpflichtete der Verein Sascha Bischoff als hauptverantwortlichen Coach. 2007 startete der Bierdener mit der B-Lizenz bei der Zweiten seines Heimatklubs in die Trainerlaufbahn. Ein Jahr später stieg das Team in die 1. Kreisklasse auf.