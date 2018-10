Sansone hadert nach erneuter Pleite

Verden - Nach der 1:2-Niederlage beim BV Cloppenburg sollte für die A-Junioren (U19) des JFV Verden/Brunsbrock in der Niedersachsenliga gegen den Tabellenletzten 1. FC Wunstorf unbedingt der erste Sieg eingefahren werden, doch durch zwei Standardgegentore wurde auch diese Begegnung mit 1:2 verloren und damit verbunden der Rutsch ans Tabellenende.

„Wir haben wieder viele Chancen nicht genutzt und derzeit ist einfach auch viel Pech dabei. Wenn man sich die letzten Spiele von uns anschaut, waren das alles enge Ergebnisse“, haderte Trainer Antonino Sansone über die neuerliche knappe und unnötige Niederlage seiner Elf. Die Gäste aus Wunstorf agierten zunächst aggressiver in den Zweikämpfen und schafften es die Hausherren in die eigene Hälfte zu drängen. „Man hatte den Eindruck, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das 1:0 für die Gäste fällt“, täuschte sich das Gefühl des Verdener Übungsleiters nicht, denn nach 20 Minuten hatte Schlussmann Ole Brühns nach einem Kopfball das Nachsehen – 0:1. Doch nur sechs Minuten später hatten die Hausherren in Person von Malte Kalski die richtige Antwort, der aus 25 Metern einfach mal draufhielt und per Aufsetzer zum Ausgleich traf.

„Ausgerechnet heute zeigen wir unsere schwächste Leistung“, haderte Sansone fortan und musste noch vor dem Seitenwechsel die neuerliche Führung der Gäste nach einem Eckball notieren.

Eine laute Halbzeitansprache und taktische Umstellungen sollten für die spielerische Wende sorgen. Und tatsächlich lief das Spiel nun besser und die Wunstorfer fanden sich nur noch in der Defensive wieder. Nach einer ansehnlichen Kombination traf Bjarne Guth nur das Außennetz (62.) und auch Jannik Niepel scheiterte aus 20 Metern nur knapp (73.). „Wenn man die Chancen nicht nutzt, kann man auch nicht gewinnen“, sah Sansone fünf Minuten vor dem Ende nach einer Ecke den Fernschuss von Moritz Schmökel, der aber mit einer Glanztat des Gästekeepers entschärft wurde, sodass es bei der knappen Niederlage blieb.

dre