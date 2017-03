Samstagspiel als Testlauf

Oyten - Zwei Heimspiele auf einen Samstag hat der TV Oyten in dieser Bezirksliga-Saison im Angebot, eines davon steigt an diesem Wochenende um 18 Uhr gegen den TV Stemmen.

„Wir sehen das quasi als Testlauf. Denn wenn die Nord-Clubs in der Bundesliga zuhause spielen, ist bei uns fast immer tote Hose, was den Zuschauerzuspruch betrifft. Wir hoffen, dass die zahlreichen Sky-Seher in unserem Vereinsheim etwas länger bleiben und uns dann unterstützen“, klärt da TVO-Coach Axel Sammrey auf. Der nächste Test ist für den 6. Mai gegen Wallhöfen geplant. Stemmen hat der Coach nicht gerade in bester Erinnerung: „Das Hinspiel war eine der bittersten Stunden für uns. Wir müssen dort klar gewinnen, nehmen aber ein 2:5 mit nach Hause!“ Fehlen wird definitiv Jan Gerkens (Vorstellungsgespräch), Fragezeichen stehen noch hinter Simon Seekamp als auch Jannik Tölle. J vst