Sammreys Respekt vor Peter-Zwillingen

Von: Frank von Staden

Dabei: Stiliyan Petrov. © vst

Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg erwartet bereits am Freitagabend den VfL Visselhövede - und das wird eine harte Nuss werden, die da die Wümme-Elf zu knacken hat.

Ottersberg – Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) erwarten die Bezirksliga-Fußballer vom TSV Ottersberg den VfL Visselhövede – und das ist dem SV Werder Bremen geschuldet. Verrät Ottersbergs Coach Axel Sammrey: „Es gibt einige Spieler in beiden Reihen, die die Partie am Sonntag im Weserstadion gegen Frankfurt live verfolgen wollen. Mich übrigens eingeschlossen!“

Vor dem kommenden Gast hat der Übungsleiter viel Respekt. Vor allem die Peter-Zwillinge, Patrick und Mirko, die Sammrey selbst lange trainierte, hebt er da hervor: „Patrick hat bereits dreimal getroffen. Der weiß immer noch genau, wo das Tor steht! Vissel hat bisher zweimal als Sieger das Feld verlassen. Die haben sich schon wieder gefunden.“ Personell hat Sammrey nun etwas mehr Alternativen, da Diallo als auch Petrov aus dem Urlaub zurück sind, allerdings noch keine Rolle für die Start-Elf spielen, „aber Gewehr bei Fuß auf der Bank stehen.“ Für diesen Spieltag noch gesperrt ist Roman Janot.