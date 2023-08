Kreisliga: SV Hönisch und TB Uphusen II feiern ihre zweiten Siege

Von: Björn Drinkmann

Dieser Schuss verfehlt das Wahneberger Tor: Daniel Terentjew und sein TSV Thedinghausen feierten dennoch mit dem 3:2 über Neuling SV Wahnebergen den ersten Saisonsieg in der Kreisliga. © Albrecht

Bezirksliga-Absteiger 1. FC Rot-Weiß Achim kommt in der Kreisliga nicht in Schwung: Mit dem 0:3 beim TSV Dörverden setzte es die zweite Pleite. Dagegen grüßt Mitabsteiger TSV Bassen nach dem hohen 7:0 über den TSV Uesen von der Tabellenspitze. Sechs Punkte haben auch der SV Hönisch und der TB Uphusen II auf ihren Konten.

FSV Langwedel-Völkersen - MTV Riede 1:3 (0:1). Dank einer stark verbesserten Effektivität hat sich der MTV Riede durchgesetzt. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel besorgte Marvin Just die Gästeführung (37.). Mit einem ähnlichen Muster fiel dann auch das 2:0 durch Jannis Johanningmeier, der über außen freigespielt wurde und ziemlich unbedrängt das Tor erziele (57.). Eine gute Chance zum Anschluss vergab Jan-Luca Rohlfs vom Elfmeterpunkt. Den Strafstoß nach Foul an Jari Egbers konnte Riedes Keeper Jannik Schumacher parieren. Doch wenige Zeit später wurde Justin Knop freigespielt, der mit seinem dritten Saisontor für das 2:1 sorgte (63.). Ein Einwurf von Riede wurde von den Gastgebern zu kurz geklärt, sodass Maik Stöver das vorentscheidende 3:1 markierte (65.). „Wir haben gerade in der ersten Hälfte zu viele Konterchancen vergeben, und Riede hat seine Möglichkeiten gut ausgenutzt,“ befand Langwedels Trainer Sascha Lindhorst.

Kaldirici sieht erfolgreiche Pokal-Revanche

TB Uphusen II - TSV Brunsbrock 3:1 (1:0). Nach der 1:9- Klatsche im Pokal hatte TBU- Spielertrainer Aykut Kaldirici Wiedergutmachung angekündigt – das gelang seiner Mannschaft auch in einem Spiel auf Augenhöhe. Nach einem Foul an Kaldirici verwandelte David van der Leij den fälligen Strafstoß souverän (27.). Beim 1:1 durch Noah Kruse sah Uphusens Keeper Niklas Markhardt nicht gut aus, da er bei der Flanke nicht aus dem Tor kam und Kruse so freistehend einköpfen konnte (52.). Im Anschluss an eine Ecke von van der Leij köpfte Sedat Yücel zum 2:1 ein (60.). Die Gäste waren personell dezimiert angereist und hatten so etwas mehr mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Dennoch hatten sie Möglichkeiten zum Ausgleich, doch der eingewechselte Uphuser Dustin Hansen leitete das entscheidende 3:1 vom ebenfalls eingewechselten Kadircan Akan (90.+7) ein.

TSV Bassen - TSV Uesen 7:0 (5:0). In Sachen Chancenauswertung knüpften die Bassener zunächst da an, wo sie bei der bitteren Pokalpleite in Hülsen aufgehört hatten. Vor allem Daniel Wiechert ließ beste Möglichkeiten aus – umso erlösender, dass gerade er nach einer schönen Kombination über Marlo Suhr mit dem 1:0 den Torreigen eröffnete (18.). Dem 2:0 ging ein hoher Ballgewinn voraus, Luca Andresen vollendete eine klasse Einzelaktion sehenswert per Lupfer (23.). Das 3:0 war ebenfalls eine gute Einzelaktion, als Johannes Niehaus durch die halbe Uesener Mannschaft marschierte und von halb links ins rechte lange Eck sehenswert abschloss (30.). Marcel Meyer (37.), erneut Wiechert (45.), Jonas Lübeck (66.) und der eingewechselte Mark Moffat (80.) stellten auf 7:0. „Letztlich war das Ergebnis noch zu niedrig, aber jeder der Jungs hat defensiv und offensiv alles top umgesetzt,“ war Co-Trainer Kai Wessel zufrieden.

Hamdin Özer mit Hattrick beim 4:0

TSV Bierden - SV Hönisch 0:4 (0:1). Einen verdienten Erfolg feierte der SV Hönisch. Dabei schlugen die Gäste gleich zwei Mal nach Ecken per Kopf zu – zunächst Tugay Dogru kurz vor der Pause (43.) und dann Hamdin Özer (63.). Mit einem eleganten Abschluss erhöhte Özer dann gar auf 3:0 (66.), ehe Bierdens Keeper Dennis Kreye nach einem verunglückten Rückpass zusammen mit dem Leder ins Tor flog – 0:4 (74.). Der Schiedsrichter sprach den Treffer ebenfalls Özer zu, der im Nachgang den Ball noch mal über die Linie beförderte. „Insgesamt geht die Niederlage in Ordnung, da uns offensiv zu wenig eingefallen ist und wir bei den entscheidenden Situationen nicht richtig aufgepasst haben,“ befand Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer.

TSV Lohberg - TSV Achim 4:2 (2:1). In einer von beiden Seiten sehr intensiv geführten Partie sorgte Moritz Ackermann mit einem Treffer der Kategorie Traumtor für das frühe 1:0 (6.). „Jeder andere würde sich dabei beide Beine brechen,“ kommentierte Co-Trainer Mark Köhnemann den Fallrückzieher. Mehr oder weniger aus dem Nichts fiel dann das 1:1 durch Firat Burc, als die Verteidigung der Lohberger gar nicht gut aussah (11.). Doch mit einem satten Schuss aus 16 Metern von Marvin Blome gingen die Gastgeber erneut in Führung (35.), ehe Niklas Wigger mit einer schönen Vorarbeit das 3:1 durch Cederic Rosebrock-Heemsoth einleitete (49.). Mit dem Rücken zur Wand kamen die Achimer noch mal groß auf. Nach dem 3:2 durch Erdal Yüksel (70.) hätten sie in dieser Phase auch ausgleichen können. Stattdessen machte Jan-Malte Gerdes in der letzten Minute nach einem schönen Spielzug den Deckel drauf – 4:2 (90.).

Sammreys glückliches Händchen mit Maul

TSV Thedinghausen - SV Wahnebergen 3:2 (2:1). Einen eher glücklichen Erfolg feierte der TSV Thedinghausen gegen den Aufsteiger. Der starke Neuzugang Malte Postler spielte einen schönen Pass genau in die Schnittstelle der Innenverteidigung und Luca Bormann schloss eiskalt ab (13.). Der Ausgleich war dann ziemlich kurios. Nach einem Einwurf von Thedinghausen stand Keeper Pascal Schreiber zu weit vor dem Gehäuse, sodass ihn Wahnebergens Christian Rother mit seinem Lupfer aus 40 Metern überraschte (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging es dann rund. Zunächst zirkelte Postler einen Freistoß in den Winkel (45.+1), ehe bei einer Wahneberger Ecke die Ordnung fehlte und Luca Buchwitz erneut ausglich – 2:2 (45.+2). In der zweiten Hälfte ging es hin und her, TSV-Trainer Axel Sammrey bewies mit der Einwechslung von Michael Maul ein gutes Händchen. Denn dieser wurde von Daniel Terentjew freigespielt und markierte den 3:2-Endstand (72.).

TSV Dörverden - 1. FC Rot-Weiß Achim 3:0 (2:0). Bezirksliga-Absteiger RW Achim findet einfach noch nicht in die Saison. Das 1:0 für die Gastgeber resultierte nach einer Ecke von Jan-Luca Meineke, als Leon Delleske am kurzen Pfosten lauerte und das Leder in die Maschen bugsierte (22.). Die Achimer hatten vor allem durch Kopfbälle Möglichkeiten, die aber allesamt zu unplatziert waren. Kurz vor der Pause fiel dann das 2:0, als Yanick Bögelsack einen langen Ball gut behauptete und auf Julien Rutault querlegte – der musste nur noch einschieben (45.). Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte von Lasse Burdorf, der Lennart Troue bediente, und nachdem dieser noch einen Gegenspieler austanzte, überraschte er Achims Keeper Triantafylloy mit seinem Schuss in kurze Eck (70.). Als sich Pellumb Zela wegen einem zu harten Einsteigens gegen Tobias Däblitz eine Rote Karte einhandelte (73.), war die Partie endgültig entschieden.