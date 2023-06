Sammrey: Zum Abschied gegen den Meister

Teilen

Axel Sammrey © Privat

Das wird zum Abschied noch einmal eine knackige Aufgabe, die da Ottersbergs scheidender Coach Axel Sammrey und sein Team am Sonnabend im Heimspiel gegen den FC Worpswede zu bestreiten haben, stellt sich doch der Meister an der Wümme vor.

Ottersberg – „Da können wir noch einmal beweisen, dass bei konstanterer Spielweise mehr für uns drin gewesen wäre“, so Sammrey, der mit gemischten Gefühlen auf die nun endenden 18 Monate beim TSV zurückblickt. „Es waren definitiv schwierige eineinhalb Jahre. Als ich damals gekommen bin, habe ich die Aufgabe hier total unterschätzt! Wichtig ist aber am Ende, dass wir alle im Verein bis zum Schluss vernünftig durchgezogen haben“, so der Übungsleiter, der bekanntlich zum TSV Thedinghausen wechseln wird.