Sammrey zieht Nuno Seeger in den Kader

Vermeintliche Pflichtaufgabe für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ottersberg, die am Sonntag den abstiegsbedrohten SV Pennigbüttel zu Gast haben.

Ottersberg – Coach Axel Sammrey stellt dabei gleich vorab die Charakterfrage, sagt: „Ich erwarte Vollgas! Denn es wäre ein sehr schlechtes Bild, wenn wir wie in der ersten Hälfte in Fischerhude nur mit halber Kraft agieren und so aktiv in den Abstiegskampf eingreifen würden.“

Wen der Übungsleiter nach einer zuletzt eher überschaubaren Trainingsbeteiligung am Sonntag aufstellen wird, weiß er derzeit noch nicht: „Da ich nur nach Trainingsbeteiligung aufstellen, könnte es durchaus eine Wundertüte werden, da auch die 2. Herren um personelle Hilfe bittet.“ Fakt ist aber, dass Sammrey den gerade 18 Jahre alt gewordenen Nuno Seeger, Bruder von Keeper Leon Seeger, in den Kader berufen wird. Er ist Gastspieler in der Etelser Landesliga-A-Junioren und hat sich laut Axel Sammrey eine „Nominierung absolut verdient.“