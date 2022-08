Sammrey weiß: „Eine undankbare Aufgabe“

Von: Frank von Staden

Sechs Wochen nicht dabei: Enes Acarbay. © Privat

Ein Aufsteiger zum Auftakt – für Ottersbergs Bezirksliga-Coach Axel Sammrey ist das erste Saisonspiel am Sonntag daheim gegen den SV Anderlingen eine eher undankbare Aufgabe: „Zumal da ein recht starker Gegner anreist, der sicherlich noch die Aufstiegseuphorie in den Knochen haben wird!“

Ottersberg – Zudem scheint sein Team derzeit leicht auf dem Zahnfleisch zu kriechen. Das letzte Testspiel wurde gegen den TuS Schwachhausen mit 0:5 verloren. „Da hat man sehr stark gespürt, dass die Jungs müde, vor allem im Kopf, zu sein scheinen“, so der Ottersberger Übungsleiter, der gegen Anderlingen beileibe nicht die Bestbesetzung aufbieten kann. Der zuletzt starke Tavan (Augen-OP), der angeschlagene Belba, die drei Urlauber Stenzel, Beslenmis und Petrov sowie der beruflich für sechs Wochen in der Türkei weilende Acarbay stehen am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) dem Landesliga-Absteiger nicht zur Verfügung.