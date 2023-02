Sammrey verkleinert den Ottersberger Kader weiter

Von: Frank von Staden

Musste gehen: Enes Acarbay. © Privat

Nachdem die Fronten beim TSV Ottersberg in Sachen Trainerfrage geklärt sind (wir berichteten), konzentriert sich der Fußball-Bezirksligist nun so langsam wieder auf das Tagesgeschäft, das da VfL Visselhövede heißt, der am Sonntag Gastgeber für das Sammrey-Team sein wird.

Ottersberg – Und da haben die Grün-Weißen noch etwas gutzumachen. „Denn im Hinspiel waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, mussten dann aber zwei Reuter-Kontertore schlucken. Das haben wir nicht vergessen“, erinnert sich Axel Sammrey, der seinen Kader nochmals verkleinert hat. So mussten nun auch Enes Acarbay und Mesut Saka den Verein verlassen. „Einmal Training pro Monat reicht auch bei uns nicht“, meint da der TSV-Coach leicht süffisant. In Visselhövede kann er dafür aber wieder auf die zuletzt gesperrten Egzon Percani als auch Görkem Colak zurückgreifen, Artur Janot sowie Daniel Throl befinden sich seit Dienstag zudem wieder im Lauftraining. vst