Sammrey sieht „naives Abwehrverhalten“

Oyten - Von Frank von Staden. Fünf erzielte Tore gegen den Tabellenführer sollten im Fußball eigentlich auch in der Bezirksliga reichen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Dem gastgebenden TV Oyten aber nicht. So unterlag er in einem geschichtsträchtigen Spiel ohne Abwehrreihen der TuSG Ritterhude mit 5:8 (3:3).

Klar, dass da Coach Axel Sammrey nach dem Schlusspfiff erst einmal um Fassung rang, dann aber doch zumindest leicht den Motzki machte: „Wenn ich über die Gegentore nachdenke, dann würde ich mir am liebsten gleich einen Strick holen und mich am nächsten . . . egal! Wir haben ein Abwehrverhalten an den Tag gelegt, das so nicht geht. Das war einfach nur naiv. Da ist doch der ein oder andere an seine Grenzen gestoßen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Jungs daraus lernen.“ Vor allem die beiden Innenverteidiger Daniel Airich als auch Stefan Kunkel erwischten in dieser Partie einen gebrauchten Tag. Schnell hatten die Gäste bemerkt, dass diese Achse an diesem Tag enorm verwundbar war und spielte fast alle Bälle auf den schnellen Marcel Meyer, der dann immer wieder durchs Halbfeld durchbrechen konnte und so auch je zwei Treffer pro Halbzeit erzielen durfte.

Dieselbe Anzahl gelang auf der Gegenseite auch Pascal Döpke, der sich über seine Buden dieses Mal nicht so gefreut haben dürfte. Dabei hätten die Hausherren mehr als nur ein 3:3 mit in die Pause nehmen können. So ließ Döpke noch einen Strafstoß liegen, den er übers Tor drosch (28.), zudem scheiterte Cedric Wagner freistehend (34.). Was auffiel: Nach jedem Ballverlust des TVO in der Vorwärtsbewegung war er hinten offen wie ein Scheunentor und wurde dann auch fast konsequent abrasiert.

Knackpunkt nach der Pause dann die 47. Minute, als Wagner erneut aus fünf Metern nach Bossert-Zuspiel scheiterte, kurz darauf dann erst Kutz über die halblinke Ritterhuder Angriffsseite (52.) und dann Grahl sowie Meyer durch die Mitte (58./62.) auf Sieg stellen durften – 3:6. Nach Döpkes 4:6 (72.) hatte dann Keeper Leon Meyer enormes Glück, dass er nach einer Notbremse gegen Meyer nur Gelb sah (77.). Als dann Arthur Bossert die ebenfalls ganz schwache TuSG-Zentrale zum 5:6 düpieren konnte (84.), rochen die Platzherren wenige Sekunden an einer Wende. Doch da die Oytener Deckung weiter völlig sorglos und ohne jeglichen Zugriff agierte, schenkten Meyer und Gatz zum siebten und achten Mal genüsslich ein.