Sammrey erwartet ein hartes Stück Arbeit gegen den VSK

Von: Frank von Staden

Könnte am Sonntag in die Ottersberger Start-Elf zurückkehren: Egzon Percani © vst

Wieder eine knackige Aufgabe für die Bezirksliga-Kicker des TSV Ottersberg, die am Sonntag den VSK Osterholz-Scharmbeck zu Gast haben. Ein Team, das sich scheinbar im Titelrennen noch nicht aufgegeben hat.

Ottersberg – „Auch wenn die Ergebnisse es nicht so hergeben, gehört der VSK für mich immer noch zu den Meisterschaftsanwärtern der Liga! Das wird ein echt hartes Stück Arbeit für uns, wenn wir den VSK etwas abringen wollen. Und das wollen wir unbedingt“, gibt sich da TSV-Coach Axel Sammrey im Vorfeld schon kämpferisch. Wichtig wird sein, „wie wach wir uns in diesem Spiel präsentiert. Und die Aufmerksamkeit muss dann auch mal über 90 Minuten hinaus gehen“, ist für Sammrey das bittere 1:2 in der Nachspielzeit beim SVV Hülsen immer noch präsent.

Personell könnte der zuletzt erkrankte Egzon Percani in den Kader zurückkehren, dafür fehlen weiter Daniel Luckyman (privat), Stilijan Petrov (verletzt) sowie die erkrankten Mehmet Delibas und Martin Janot.