Saisonende für Uphusens Besir Rogaqi

+ Für Besir Rogaqi ist die Saison vorzeitig beendet. Foto: häg

Uphusen – Die Partie beim TuS Bersenbrück – sie sorgt auch weiterhin für viel Ärger beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Denn zum einen sieht es ganz danach aus, dass der Einspruch gegen die Spielwertung (wir berichteten) nach dem 3:3 nur geringe Aussichten auf Erfolg haben wird. Aber damit nicht genug. Mittlerweile ist auch die Schwere der Verletzung von Besir Rogaqi, der nach einem rüden Foul der Gastgeber nach 36 Minuten ins Krankenhaus gebracht werden musste, bekannt. „Die Kernspintomografie hat ergeben, dass sich Besir einen Kreuzband- und auch Meniskusriss zugezogen hat. In unserer Situation natürlich eine Katastrophe, da er uns an allen Ecken und Kanten fehlen wird“, weiß Warmer, dass die Saison für den 28-Jährigen damit natürlich vorzeitig beendet ist. „Unabhängig vom Ärger über unseren Einspruch, stellt die Verletzung natürlich alles andere in den Schatten. Wir wünschen Besir alles Gute und hoffen, dass er ganz schnell wieder auf die Beine kommt.“ kc