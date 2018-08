Kreuzbandriss bestätigt: Saisonaus für Steven Throl

Langwedel - Bis zuletzt hatten sie beim Fußball-Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen gehofft. Vergebens. Denn wie Trainer Emrah Tavan gestern bestätigte, fällt Steven Throl nach seiner Verletzung im Derby gegen den SVV Hülsen bis zum Saisonende aus.

„Das ist für uns natürlich ein schwerer Schlag. Denn Steven war richtig gut drin. Von daher ist er verständlicherweise extrem geknickt. Dennoch hoffen wir alle, dass er noch einmal die Kraft aufbringt und dann wieder zurückkommt“, erklärte Tavan nach dem MRT-Termin am Montagmorgen. Dieser hatte keine frohe Kunde für Steven Throl parat. Denn wie schon unmittelbar nach dem Spiel gegen Hülsen befürchtet, hat sich der Innenbandriss bestätigt.

Aber damit nicht genug. Zudem wurden beim 23-Jährigen auch ein Meniskusschaden sowie der Riss des vorderen Kreuzbandes bestätigt. Tavan: „Das zieht eine lange Prozedur nach sich. Für Steven natürlich extrem nervig, da er das schon einmal durchgemacht hat. Gerade für den Kopf ist das alles andere als einfach. Aber ich kenne Steven. Der kann nicht ohne Fußball. Daher schafft er das auch ein zweites Mal.“

Neben Throl muss der FSV in den kommenden zwei Wochen auch auf Justin Schmidt verzichten, der an einer starken Prellung im Sprunggelenk leidet. Noch länger fehlt Phillip Dondelinger. „Phillip hatte immer über Probleme in der Wade und am Schienbein geklagt. Mittlerweile ist jedoch klar, dass die Probleme vom Rücken kommen. Er befindet sich aktuell beim Physiotherapeuten in Behandlung“, rechnet Tavan mit einer Pause von fünf bis sechs Wochen für Dondelinger.

Doch auch wenn die Ausfälle schmerzen, will der FSV-Trainer nicht großartig klagen. „Wir verfügen über einen großen Kader. Dann müssen jetzt eben diejenigen in die Bresche springen, die bis dato noch nicht so zum Zuge gekommen sind. Die Qualität ist definitiv vorhanden“, denkt Tavan dabei in erster Linie an Louis Gehrke, Thorben Wendt und Artur Pfannenstiel.

kc