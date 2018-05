Bezirksliga-Staffelleiterin hängt zwei brisante Spiele an

Verden - Von Frank von Staden. Lange galt es als Tabu-Thema, nun aber hat Claudia von Kiedrowski, Staffelleiterin der Fußball-Bezirksliga, die wegen der anhaltend schlechten Wetterverhältnisse völlig aus den Fugen geratene Herren-Saison 2017/18 doch verlängert.

So werden die Begegnungen SVV Hülsen - Von Frank von Staden. FSV Langwedel-Völkersen (29. Mai) und FC Worpswede - FC Hambergen (30. Mai) angehängt. Und schon murrt die Fußball-Szene.

Denn beide Partien könnten am Ende noch von ungewollter Brisanz sein. Zum einen stecken der FC Worpswede, SVV Hülsen als auch der FSV Langwedel-Völkersen derzeit noch in arger Abstiegsgefahr, zum anderen der FC Hambergen spätestens nach der Niederlage des FC Verden 04 in Langwedel mehr als fett im Aufstiegsrennen.

Die Vermutung: Sollten im Verdener Kreisderby beide Clubs noch etwas Zählbares brauchen, würde das schon untereinander geregelt werden. Auch die beiden Osterholzer Vereine könnten durchaus nach Ergebnis spielen – egal, welches gerade benötigt würde.

Ein Schelm, der da schon vorab Verrat wittert!

Claudia von Kiedrowski ist sich der eventuellen Wettbewerbsverzerrung auch absolut bewusst, kontert aber und fragt: „Was ist in dieser verrückten Saison denn nicht wettbewerbsverzerrend?“ Und der Staffelleiterin blieb letztlich gar nichts anderes übrig, als diesen Schritt zu gehen. „Ich habe das vorab so mit Barsinghausen besprochen, denn es waren einfach keine Termine mehr frei, um diese zwei Spiele noch anderweitig unterzubringen.

Es wäre mehr als unfair gewesen, das Osterholzer Derby auf Pfingstmontag zu legen, wenn zwei Tage später dann das Spitzenspiel der Hamberger gegen Verden ansteht. Generell habe ich alle Vereine, die eine Vielzahl an Begegnungen nachzuholen hatten, gefragt, ob auch sie diese nach dem offiziellen Saisonende absolvieren wollten. Die meisten aber haben abgewunken, hatten nichts gegen die Terminhatz!“

Die Langwedelerin hofft nun, „dass sich bis zu diesen letzten beiden Spielen in Sachen Auf- und Abstieg schon alles entschieden hat.“ Falls aber nicht, will sie selbst bei einer der beiden Paarungen auflaufen und das andere beobachten lassen.