Saido-Fehlpass für TSV Bassen fatal

Von: Frank von Staden

Sah Rot: Claas Moeller. © Staden, Frank von

Es war ein einziger eklatanter Fehler, der Fußball-Bezirksligist TSV Bassen am Sonntag um mehr beim Aufsteiger SV Anderlingen gebracht hat. So führten die Grün-Roten nach 33. Minuten mit 1:0 durch einen Treffer von Marcel Meyer, mussten aber kurz darauf das 1:1 (38.) schlucken, bei dem es bis zum Ende blieb.

Bassen – Dieser fatale Fehler von Ronny Saido, der Keeper Claas Meoller zu einer Notbremse (Rot) kurz vor dem 16er zwang, bescherte den Bassenern eine frühe Unterzahl. „Dieses dumme Ding hat uns um den Dreier gebracht! Ansonsten haben wir es gut in Anderlingen gemacht. Aber kein Vorwurf an Ronny. Solch einen No-Look-Rückpass spielt er wohl nie wieder“, meinte da später Mark Moffat, der bei den Gästen als einzige Spitze auflief und gleichzeitig das verhinderte Trainer-Duo Wiedekamp/Wessel vertrat. Moffat war es auch, der das 1:0 durch Meyer mit einem Pass in die Tiefe vorbereitet hatte. Nach der Pause stellten die Gäste aufgrund der Unterzahl auf ein reines 4:4:1 um und hatten in der Folge in Felix Peters, der sein erstes Spiel im Tor für den TSV machte, einen sicheren Rückhalt. „Er hat uns letztlich in zwei, drei brenzligen Situationen den Punkt festgehalten“, lobte Moffat später die gesamte Teamleistung. Kurz vor dem Abpfiff wäre den Bassenern dann fast doch noch der Lucky Punch gelungen, als der eingewechselte Ricardo Grüpmeier nur knapp den Kasten mit einem Schuss verfehlte (88.) und das Leder hauchzart über den Balken setzte.