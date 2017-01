Sagajewski-Team lässt beim klaren 3:0 nichts anbrennen

BADEN - Eindrucksvoll Revanche nahm jetzt Volleyball-Drittligist TV Baden für seine 2:3-Heimpleite im Hinspiel gegen den TSC Gievenbeck: So nahm das Team von Coach Peter-Michael Sagajewski am Wochenende einen deutlichen 3:0 (25:20, 25:23 und 25:13)-Erfolg mit auf die Heimreise und untermauerte damit als Aufsteiger einen ganz starken vierten Tabellenplatz.

„Die Rückfahrt haben wir schon genossen“, schmunzelte da später der Badener Übungsleiter, der im Vorfeld aber doch so einige Bedenken hatte. „Gegen besser Teams machen ich mir nie Sorgen, dass die Jungs den Gegner vielleicht unterschätzen könnten. Dieses Mal aber war ich mir nicht so sicher. Denn wir haben zuletzt ja wirklich starke Ergebnisse abgeliefert.“ Und es war auch so, dass die Badener Youngster, die in dieser Partie alle zum Einsatz kamen, einen Moment brauchten, um zu erkennen, dass sie das stärkere Team waren. Am Ende aber fuhren sie im ersten Satz einen Start-Ziel-Sieg ein. Im zweiten Durchgang allerdings bäumten sich die Hausherren noch einmal gehörig auf, holten alles aus sich heraus und fighteten um jeden Ball. So musste der TVB Mitte dieses Abschnittes sogar einen Rückstand schlucken, konnte diesen allerdings relativ schnell wieder umbiegen. „Dieser zweite Satz war der Knackpunkt“, urteilte da Sagajewski später, der in dieser wichtigen Phase der Partie seinem Sohn Ole nach längerer Verletzungspause zum kleinen Comeback verhalf. „Schön, dass er zurück ist. Aber wir haben ja einen Wahnsinnsbreite in unserem Kader. Deshalb ist es für mich eher eine Randnotiz“, so der Coach, der nach dem hart erkämpften 25:23 dann einen dritten Durchgang sah, „der ein reines Schaulaufen war.“

So wechselte der TVB-Trainer dann munter durch, brachte auch den erst 16-jährigen Leander Schulz auf der Libero-Position. Starke Akzente wussten zudem Nick Sörensen, Fynn Haverland sowie Thomas Baum zu setzen. „Es macht mich schon sehr stolz, dass wir in der Breite so stark besetzt sind, dass es nie einen Durchhänger ob der Wechsel gab. Jeder meiner Spieler war sofort da, hatte die volle Konzentration“, konstatierte da Peter-Michael Sagajewski, der am kommenden Sonntag mit seiner Crew nun den TV Hörde zu Gast hat. Das Hinspiel dominierten die Badener Ende Oktober mit 3:0 – es war der erste Dreier in der 3. Liga. J vst