Sagajewski-Team mit Heimkomplex

Baden – Sie hinken den Erwartungen weiter hinterher: Die Volleyballer des TV Baden II kassierten gegen Tecklenburger Land Volleys II mit 2:3 (17:25, 25:18, 25:16, 24:26, 14:16) und gegen Bremen 1860 mit 1:3 (22:25, 22:25, 25:13, 20:25) in eigener Halle zwei Pleiten und finden sich mit nur sieben Punkten als Siebter in den Niederungen der Oberliga-Tabelle wieder. Dabei wollte das Team um Neu-Trainer Peter-Michael Sagajewski eigentlich an der Spitze ein Wörtchen mitreden.

„Am Ende waren die Ergebnisse ernüchternd, nachdem wir toll trainiert hatten und mit breiter Brust in den Spieltag gegangen waren“, zeigte sich Sagajewski zerknirscht. Frappierend dabei: Die Zweitliga-Reserve holte in fremden Hallen bisher sechs Zähler, in der eigenen aber nur einen. Der Coach etwas ratlos: „Wo die Gründe für den Heimkomplex liegen, kann ich nicht so richtig sagen.“

Dabei lässt Badens „Mister Volleyball“ auch die Überlegungen einfließen, ob er zu viele Wechsel vornimmt, um allen möglichst Spielanteile zukommen zu lassen: „Vielleicht konnte sich die Mannschaft deshalb nicht finden.“ An seiner eigentlichen Philosophie will Sagajewski indes nichts ändern: „Wir sehen uns als Ausbildungsteam und befinden uns wie die Erste im Umbruch. So mache ich weiter, schließlich sind wir auf gutem Weg und müssen das zusammenbringen.“

Knackpunkt des Heimspieltages war der Tiebreak in der ersten Partie gegen die Tecklenburger. Da lagen die Badener 14:11 vorne, brachten den Satz durch Eigenfehler jedoch nicht zu einem erfolgreichen Ende – 14:16. In den letzten fünf Punkten nahm Sagajewski beide Auszeiten und wechselte einiges: „Aber kein Vorwurf ans Team, es hat sehr mutig gespielt.“

Im anschließenden Derby zeigte sich Bremen 1860 mit vollem Kämpferherz, während die Hausherren zu ruhig waren und letztlich keine Siegchance besaßen – offensichtlich steckte die vorherige Pleite noch in den Köpfen.

In beiden Partien bot Leander Schulz eine überragende Leistung, somit heimste der Außen ein Sonderlob seines Übungsleiters ein. Alle anderen Badener spielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ein gutes Debüt gab Marc Schmeyers, Libero der dritten Mannschaft – es bleibt die Ausnahme, weil der in seiner angestammten Truppe gebraucht wird. vde