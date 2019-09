Sagajewski-Team erleidet einen herben Rückschlag

Volleyball-Oberligist TV Baden II kassiert gleich zwei Heimpleiten / Schulz, Stanke, Kernebeck verletzt

+ Da kann sich Badens Balint Bencsik noch so strecken. Gegen Bersenbrücks Doppelblock war kein Vorbeikommen. Foto: Woe

Baden – Unsanft auch dem Boden der Tatsachen gelandet: Nachdem die Volleyballer des Oberligisten TV Baden II mit einem Sieg in Wildeshausen glänzend in die Saison gestartet waren, folgte nun die Enttäuschung. In eigener Halle kassierte das Team von Peter-Michael Sagajewski beim 1:3 (25:21, 20:25, 20:25, 16:25) gegen die VSG Ammerland II und 0:3 (22:25, 22:25, 16:25) gegen den TuS Bersenbrück gleich zwei Niederlagen.