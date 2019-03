Badens U16 wird Nordwestdeutscher Volleyball-Meister und löst DM-Ticket

„Einfach fantastisch“

+ © E lling Der Jubel kannte keine Grenzen: Die U16-Volleyballer des TV Baden mit Trainer Peter-Michael Sagajewski, Lenny Geburzky, Laurenz Meyer, Johann Hünecke, Tjark Nienstedt, Niklas Tödter, Patrick Elling, Milan Behrens, Niklas Burmeister, Ben Wehrkamp, Moritz Rosengart (hinten v.l.) und Eric Görn, Ben Kernebeck, Bennet Decker (vorne) wurden Nordwestdeutscher Meister und lösten das DM-Ticket. © E lling

Baden – Diesmal kam Peter-Michael Sagajewski aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Eine Woche nach der männlichen U14 als Vizemeister löste auch die U16 des TV Baden das Ticket zur Volleyball-DM – und setzte mit dem Gewinn der Nordwestdeutschen Meisterschaft gar noch einen drauf. „Ein überaus verdienter Triumph. Die Jungs haben von der Taktik her, von der Mentalität her und vom Spielvermögen her ein perfektes Turnier gespielt“, lobte der Trainer das Erfolgsteam über den grünen Klee. Baden fährt nun am ersten Mai-Wochenende zu den nationalen Titelkämpfen nach Biedenkopf (Hessen).