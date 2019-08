Safis Schuss ins Glück – 2:1

Emden - Von Kai Caspers. Die Freude nach dem 2:1 (0:0)-Auftaktsieg in der Fußball-Oberliga beim Aufsteiger BSV Kickers Emden – sie war den Spielern des TB Uphusen ganz deutlich anzusehen. Mit einem lauten Jubelschrei fiel Viktor Pekrul Trainer Fabrizio Muzzicato in die Arme und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. „Jaaaaaaa. Ein geiler Saisonstart“, schrie der Routinier des TB Uphusen lauthals.

Mit etwas Abstand musste aber auch Pekrul eingestehen, dass schon etwas Glück im Spiel war. „Nach dem Ausgleich waren wir nicht konsequent genug und sind noch einmal unnötig ins Schwimmen geraten. Aber daraus müssen wir lernen. Nur gut, dass Ramien Safi dann die Nerven behalten hat“, lobte der 36-Jährige den Youngster. Und auch Muzzicato musste eingestehen, dass er einige bange Minuten auf der Bank überstehen musste. „Als wir den Ausgleich kassiert haben, hatte ich das Pokalspiel sofort wieder vor Augen. Aber dieses Mal haben wir eine super Antwort gegeben und für mich auch nicht unverdient gewonnen. Jetzt gilt es in den kommenden Heimspielen nachzulegen“, blickte der TBU-Trainer schon mal voraus.

In der ersten Halbzeit bekamen die rund 500 Zuschauer keinen Leckerbissen geboten. Zwar agierte Emden im Gegensatz zum Pokalspiel vor einer Woche etwas offensiver, doch gefährlich wurde es für TBU-Torhüter Christian Ahlers-Ceglarek nur selten. In der 19. Minute tauchte Philipp-Bruno Rockahr dann nach Vorarbeit von Rilind Neziri und Ramien Safi frei vor dem BSV-Gehäuse auf, doch schein Schuss landete neben dem Kasten. Gleiches galt für Aladji Barrie (26.) der nach einem schnell ausgeführten Freistoß das Leder freistehend nicht richtig unter Kontrolle bekam und ebenfalls neben den Kasten setzte. Seinen Meister in BSV-Torhüter Siegfried John fand indes TBU-Kapitän Ole Laabs (44.).

Der Start in die zweite Hälfte – er hätte besser nicht laufen können. Wunderbar von Sebastian Kmiec bedient ließ sich Barrie dieses Mal nicht zweimal bitten – 0:1 (50.). Nur zwei Minuten später fast der Ausgleich, als Emdens Marvin Eilerts einen Kopfball an die Latte setzte. In der 67. Minute war es dann aber soweit. Nach einem schlechten Pass von Eugen Uschpol in der Vorwärtsbewegung schalteten die Kickers blitzschnell um und Tido Steffens traf zum 1:1. In der Folge agierten die Uphuser etwas unkonzentriert und hatten Glück, dass Yanic Konda den Ball nach einem Konter (72.) am langen Pfosten vorbeischoss. Mit einem öffnenden Pass auf die linke Seite leitete Rilind Neziri dann das Siegtor ein. Denn die folgende Flanke von Sebastian Kmiec drückte Ramien Safi zum 2:1 (81.) über die Linie. Was folgte, war eine turbulente Schlussphase, in der Ahlers-Ceglarek eine Glanzparade (82.) gegen Emdens Nagel zeigte und Kerem Sahan im Anschluss (84.) einen Patzer seines Keepers ausbügelte und damit den Auftaktsieg sicherte.