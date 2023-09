TSV Etelsen: Jarno Blicker mit dem Tor des Tages – 1:0

+ © häg Markierte den entscheidenden Treffer beim 1:0-Erfolg über den TuS Neetze: Etelsens Jarno Blicker. © häg

Dank einer leidenschaftlichen Vorstellung belohnte sich Fußball-Landesligist TSV Etelsen mit einem 1:0-Erfolg über den TuS Neetze.

Etelsen – Am Ende der Partie gegen den TuS Neetze kochten die Emotionen am Etelser Schlosspark dann noch einmal so richtig hoch. Neben einer Rudelbildung (90.) gab es auch einige lautstarke verbale Verfehlungen der Neetzer. Dabei hatte sich vor allen Dingen Friedhelm Mienert, sportlicher Leiter der Gäste, nicht im Griff und zog sich diverse Male den Unmut des Publikums zu. Björn Mickelat, Trainer des Landesligisten TSV Etelsen, war es letztlich egal. „Wir haben gewonnen. Und nur das zählt“, freute er sich über den verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg.

Etelsens Björn Mickelat machte seiner Mannschaft ein dickes Kompliment

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir heute einen Gegentreffer bekommen könnten. Und das gegen eine der besten Offensivreihen der Liga. Auch wenn es in der Schlussphase ein regelrechter Abnutzungskampf gewesen ist. Daher kann ich der Mannschaft nur ein dickes Kompliment machen“, lobte Mickelat und schickte im Anschluss schon mal eine kleine Kampfansage in Richtung des FC Verden 04. „Jetzt werden wir in der nächsten Woche noch einmal hochfahren und dann gucken wir mal, ob wir die Reiterstädter nicht ein bisschen ärgern können.“

Noch vor dem Anpfiff galt es für die Gastgeber einen kurzfristigen Ausfall zu kompensieren, da Cedric Dreyer passen musste. Für ihn rückte Joel David Schulz zwischen die Pfosten und wurde bereits frühzeitig bei einem Schuss von Marco Schuhmann (11.) gefordert. Auch gegen Tim Kathmann (14.) war er nur wenig später zur Stelle, ehe Timon Wolff (16.) die Gastgeber zwingend hätte in Führung bringen müssen. Doch sein Schuss wurde von Matti Grahle noch auf der Linie geklärt. In der 32. Minute war es dann aber so weit. Nachdem Leon Krämer das Leder im Strafraum der Neetzer gekonnt behauptet hatte, wurde er von Linus Büchler von den Beinen geholt – Strafstoß. Diesen verwandelte Jarno Blicker sehr sicher zum 1:0. Glück dann auf der anderen Seiten, als Neetzes Büchler nach einem Eckball mit seinem Kopfball am Etelser Pfosten scheiterte. Unmittelbar vor der Pause (45.) hatten die Gäste den Torschrei dann bereits auf den Lippen, doch Christopher Petzold rettete nach einem Schuss von David Mehl per Kopfball auf der Linie.

Joel David Schulz ein sicherer Rückhalt

Sehr zum Ärger von Björn Mickelat kam seine Elf ziemlich schläfrig aus der Kabine. „Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, monierte Etelsens Trainer. „Aber das ist bei uns ja leider immer so.“ Nur gut, dass die Gäste daraus kein Kapital schlagen konnten. Erst, nachdem Petzold nach einem Blicker-Freistoß fast auf 2:0 erhöht hatte, waren die Etelser wieder auf Betriebstemperatur. In der 80. Minute hätte Kevin Bähr nach Pass von Nils Koehle für die Entscheidung sorgen können, doch er kam einen Schritt zu spät. In der hektischen Schlussphase verteidigten die Etelser dann leidenschaftlich und brachten das 1:0 über die Zeit.