Rot-Weiß Achim lauert auch gegen TSV Ottersberg

Rechtzeitig vorm Derby gegen den TSV Ottersberg hat Bezirksligist 1. FC Rot-Weiß Achim die Ergebniskrise beendet – jetzt will die Efeoglou-Elf am Sonntag (14 Uhr) auf eigenem Platz erneut Zählbares holen.

Achim – „Das wird aber extrem schwer, die Ottersberger kommen mit breiter Brust, haben ein kompaktes Mittelfeld und vorne einen Daniel Throl, der nur wenige Chancen braucht“, zollt Coach Konstantinos Efeoglou dem Landesliga-Absteiger großen Respekt.

Nachdem die verhaltene Spielweise in Lilienthal erfolgreich war, werden die Achimer auch gegen die Wümme-Kicker aus der Lauerstellung agieren: „Wir müssen den Kampf annehmen, dann kann was herausspringen“, so der Trainer, dem nur Faruk Senci fehlt.

Diallo, Batke und Roman Janot scharren

Auf der anderen Seite hat Axel Sammrey einige Personalsorgen. Egzon Percani, der mit Muskelfaserriss im Adduktorenbereich mindestens 14 Tage ausfällt, Mesut Saka (Ferse), Artur Janot (Oberschenkel), Samet Ögütucen (Probleme unterm Fuß) fehlen. Ferhat Kadah ist fraglich.

Wenigstens Görkem Colak hat wieder zweimal trainiert. In den Einheiten boten sich zuletzt Kassim Diallo, Fabian Batke und Roman Janot für einen Einsatz an. Coach Sammrey: „Es wird keine leichte Aufgabe. RW wird glühen, hat in Lilienthal diszipliniert und souverän gespielt. Wir müssen es konzentriert angehen und Achim unter Druck setzen.“