RW Achim will nächsten Dreier

Von: Frank von Staden

Kostas Efeoglou © Staden, Frank von

Die Fahrtrichtung des 1. FC RW Achim geht in der Fußball-Bezirksliga klar noch oben – und der Sieg in Bassen hat den Rot-Weißen durchaus eine breite Brust verliehen. Deshalb gibt sich Coach Kostas Efeoglou dann auch vor dem Heimspiel gegen den Heeslinger SC II optimistisch, sagt: „Die sind zu knacken, keine Frage. Aber es kommt natürlich darauf an, ob wieder der ein oder andere Oberliga-Spieler dabei sein wird.“

Achim – Personelle Probleme haben die Achimer keine, Elton Doku kehrt zudem ins Team zurück. „Wenn wir dieselbe Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Bassen abrufen, dann holen wir definitiv was am Sonntag. Doch wir müssen von Beginn an da sein“, so Efeoglou.