Der 1. FC RW Achim lebt noch

Von: Frank von Staden

Teilen

Traf doppelt für seine Farben: Zinar Yoldas. © Privat

Auch der 1. FC RW Achim konnte am Sonntag ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga senden. So dominierte das Team um Trainer Kostas Efeoglou das Kellerduell gegen den SV Lilienthal-Falkenberg gleich mit 5:0 (2:0) und gab damit im Rennen um den Klassenverbleib ein echtes Statement ab.

Achim – „Die Jungs haben jetzt alle begriffen, in welcher Lage wir uns befinden und dass wir es nur schaffen können, wenn wir mit Disziplin und Leidenschaft die letzten Spiele bestreiten. Damit haben wir jetzt angefangen. Mal sehen, was am Ende noch geht. Wir geben die Hoffnung noch lange nicht auf“, zeigte sich der Achimer Trainer später von der Leistung seiner Elf angetan. „Lilienthal hatte über 90 Minute keine zwingende Torchance, wir haben vor allem das Mittelfeld beherrscht und die Mehrzahl an Zweikämpfen gewonnen, das war der Schlüssel“, sah Efeoglou bereits nach zehn Minuten das 1:0 durch einen Direktschuss von Zinar Yoldas und nur 180 Sekunden später das 2:0 per sehenswertem Fallrückzieher von Anis Souaifi. „Schon da bahnte sich an, dass wir dieses Spiel in unsere Richtung lenken würden“, so der Trainer.

Nach der Pause ließen die Platzherren nicht locker und legten dann auch schnell nach. Erst traf Pelumb Zela nach Doppelpass mit Behcet Kaldirici zum 3:0 (52.), dann landete ein Direktschuss von Zinar Yoldas nach einem Eckstoß durch Freund und Feind hindurch in den Maschen – 4:0 (63.). Der kurz zuvor eingewechselte Niko Oetting setzte dann mit einem feinen Solo über das halbe Spielfeld den Schlusspunkt hinter einer doch recht einseitigen Begegnung.