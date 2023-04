RW Achim kann 2:1-Führung in Anderlingen nicht halten – 2:2

+ © Staden, Frank von Traf zum 2:1: Faruk Senci. © Staden, Frank von

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der 1. FC RW Achim verpasste am Sonntag erneut einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga und kam beim SV Anderlingen trotz zweimaliger Führung am Ende nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Achim – „Aber kein Vorwurf an die Jungs. Immerhin mussten wir über 20 Minuten in Unterzahl agieren. Wir haben es lange gut gemacht, aber letztlich ist dieses Ergebnis nach dem Spielverlauf zu urteilen gerecht“, konstatierte da später Achims Trainer Kostas Efeoglou, der in Minute 74 eine Gelb-Rote Karte für Daniel Freund notieren musste.

Die Gäste gingen bereits nach zwölf Minuten durch Behcet Kaldirici in Front, kassierten aber Mitte des ersten Durchgangs durch Lemmermann das 1:1. Kurz vor der Pause hätte dann Enes Souaifi Rot-Weiß in Front bringen können, scheiterte aber per Strafstoß nach vorherigem Foul an Daniel Freund am SVA-Keeper.

Nach der Pause boten sich beiden Teams einige Chancen, eine davon nutzte der in der 65. Minute eingewechselte Faruk Senci nach Doppelpass mit Kaldirici (83.). Zuvor schon hätte Kaldirici die Führung erzielen können, scheiterte aber ebenfalls am Keeper der Platzherren. Doch die Hausherren steckten nicht auf und kamen schließlich nach einem Eckball durch Heins zum 2:2 (86.). Efeoglou: „Mal schauen, was der Punkt am Ende wert ist. Wir werden weiter gegen den Abstieg kampfen!“